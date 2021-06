Beboere frygter Ørestad 2.0 i baghaven

Preben Nørgaard i sin have, hvor man i baggrunden kan se den lille bakke, hvor det nye byggeri skal ligge. Foto: Kaj Bonne

Byggeri En række beboere i Atlasvænge er stærkt utilfredse med både Hafnia Ejendomme og Ballerup Kommunes fremfærd i forbindelse med en ny lokalplan for området. De føler, at kommunen tager mere hensyn til kommende beboere end de nuværende. Udvalgsformanden afviser kritikken og understreger, at man har lyttet meget.

Af Ulrich Wolf

Når man bevæger sig ind i området ved de relativt nybyggede rækkehuse på Atlasvænge ved Baltorpvej i Ballerup, ser der både fredeligt, hyggeligt lidt eksklusivt ud. Men bag den rolige facade ulmer uroen og utilfredsheden.

En række beboere er godt trætte af de planer der er for naboområdet, kaldet postgrunden.

Her skal der efter planken bygges boliger af Hafnia Ejendomme og lokalplanen er blevet vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Men processen op til godkendelsen og selve lokalplanen er naboerne mildest talt ikke tilfredse med.

De mener ganske enkelt, at deres indsigelser og protester er blevet ignoreret, at de er blevet tromlet og at kommunen tager mere hensyn til bygherren og de kommende naboer end de nuværende.

Latterliggjort

”Vi var til borgermøde om lokalplanen for Telegrafvej-projektet og det var mildest talt en ubehagelig oplevelse. Arkitekten optrådte hånligt og latterliggjorde både beboere og de ændringsforslag vi havde. Vi indsendte så nogle høringssvar til hvordan det nye boligområde og Atlasvænge kunne integreres bedre, men stort set intet er indarbejdet i den nye lokalplan, hvorimod entreprenøren blandt andet fik dispensation fra at opføre en p-kælder,” siger Preben Nørgaard, beboer og nærmeste nabo til det nye boligbyggeri.

Det vil nu komme til ligge klos op ad hans bolig og ikke i de oprindeligt lovede 1,5 til to etagemeter, men nu højere.

”Der bliver voldsomme indkigsgener og vi var ikke blevet lovet en slags Ørestad 2.0 i vores baghave.

Bebyggelsesprocent er gradvis steget fra 60 procent til 85 procent og nu 101 procent. Det er helt vildt og trods vores argumenter og indsigelser, så bliver vi bare tromlet. Man lytter ganske enkelt ikke til os, men til entreprenørerne og tager større hensyn til dem, der skal flytte ind end os der bor her,” siger Dorthe Riget, formand for grundejerforeningen Råmosen.

Væk med det grønne

Udover højden af byggeriet, de manglende p-pladser, hvor man frygter et efterfølgende p-kaos, så er beboerne også fortørnede over, at man har fjernet et såkaldt grønt bælte af træer ned mod Atlasvænge. Det grønne bælte af træer skule netop skærme lidt for det indkig, som det i øvrigt noget højere beliggende nye byggeri kunne få til Atlasvænge.

”Vi fik lovning på, at det grønne bælte skulle bevare og nu er byggeriet rykket tættere på os og meget af det grønne er fjernet. Det skal give herlighedsværdi til de nye boliger. Det er endnu et eksempel på, at Ballerup Kommune ikke tør sige fra overfor en bygherre. Vi har set det før i andre sager. Hvis man vil bygge i Ballerup Kommune, så får man lov til det meste og de nuværende beboere bliver bare ignoreret,” siger Dorthe Riget.

Preben Nørgaard supplerer:

”Ballerup bryster sig af at være en grøn kommune, men alt lav beplantning og store træer i kantområderne og hele projektområdet bliver fældet. Træer, som er over 50 år gamle. I øvrigt er bebyggelsesprocenten så høj i området, at der ikke efterlades noget som helst rum til grønne områder i hele Pederstrup bykvarter”.

De taler på vegne af flere beboere i området og understreger, at de som udgangspunkt ikke er imod, at der skal bygges i området.

God fortjeneste

”Der er ikke noget galt med byudvikling og at man vil udbygge området med flere bolger er helt fint. Men vi synes klart, at man skal inddrage beboerne. Vi mener, at beslutningerne bliver taget hen over hovedet på borgerne og forvaltningen glemmer deres pligt, nemlig at beskytte de nuværende borgere og ikke bare at garantere entreprenørerne en god fortjeneste,” siger Preben Nørgaard, som godt ved, at beslutningen er truffet, men at man håber at kunne redde de sidste stumper af beboerens ønsker inden byggeriet går i gang.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Hella Tiedemann (A) kan slet ikke genkende kritikken, omend hun godt kan forstå, beboernes reaktioner.

Lyttet meget

”Vi har faktisk lyttet rigtig meget til beboerne. Vi har være derude flere gange og vi har efterfølgende fået rykket byggeriet tilbage, så de står syv meter fra skel, så man minimerer indkigsgenerne. Vi har fået skåret en etage af de blokke, der ligger tættest på Atlasvænge så de bliver to etager plus kælder og vi har, stik imod forvaltningens indstilling, også fjernet en meter af jordlaget så byggeriet kommer til at ligge lavere. En del af det grønne bælte er blevet bibeholdt. Men Atlasvænge ligger lidt nede i et hul og jeg kan godt forstå, at de brokker sig. Det er ikke så fedt, at der skal bygges tæt på, hvor man bor, men det kan vi ikke lave om på,” siger Hella Tiedemann.

Hun mener også, at beboerne selv har en mulighed for at formindske generne.

”Hvis beboerne etablerer deres del af det grønne bælte, så vil det mindske generne meget,” siger hun og afviser, at man tager specifikke hensyn til bygherre og fremtidige beboere.

Hun mener dog også, at der skal tages nogle hensyn til nybyggeriet.

”Beboerne i Atlasvænge ønskede ikke, at der kom altaner på det nye byggeri, men det synes vi gav god mening. Det handler også om, at give noget herlighedsværdi for de nye beboere. Desuden vil de få altanerne vendt mod gavlene af de lavtliggende huse på Atlasvænge, så det var rimeligt, at de fik altaner. Samlet set synes jeg bestemt, at vi har lyttet og imødekommet beboerne, men jeg kan da godt forstå, at de ikke synes det er sjovt at få byggeri så tæt og at det kommer til at ligge højt oppe,” siger Hella Tiedemann.