Beboer-kritik af kommunal kolonihave- ’stikkerlinje’

Kolonihaverne er genstand for en del debat i denne tid. En angiver-formular på Ballerup kommunes hjemmeside har fået en borger til at beskrive det som en stikkerlinje. Men det afviser kommunen. Foto: Arkivfoto

Kolonihaver En Ballerup-borger er vred over den kommunale hjemmeside, hvor man kan angive sine kolonihave-naboer og kalder det en ’stikkerlinje’. Kommunen afviser kritikken.

Af Mia Lundholm

I forbindelse med behandlingen af lokalplan 182, som handler om sikring af kolonihaveområder, går en borgers bekymring på, om der er lagt op til heksejagt på kommunens hjemmeside.

Kommunen har nemlig en online formular, hvor man anonymt kan anmelde ’forhold som bør undersøges’ til kolonihaveteamet.

Det får en lokal borger op i det røde felt. Borgeren mener, at man kan betegne den formular som en ’stikker-

linje, hvor man efter forgodtbefindende kan angive sine naboer, reelt uden grund.

Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget bekræfter, at: ”Siden er noget vi har sagt bingo til som politikere, som en del af denne her indsats vi gør på kolonihaveområdet”.

Hun påpeger, at der findes lignende muligheder for at udtrykke sig på socialområdet. Hella Tiedemann bekræfter, at siden har været online i et stykke tid nu, og der er kommet en del anmeldelser allerede.

Folk har et behov

Nogen heksejagt eller stikkerlinje mener hun ikke, at der er tale om.

”Der må jo være et behov, siden der er kommet de henvendelser. Det kunne måske være en irritation over, at folk bruger deres kolonihave som helårsbolig, imens man på den anden side af hækken betaler sin ejendomsskat, og synes at det er uretfærdigt”.

Det er Hella Tiedemanns opfattelse, at borgerne også har et ønske om at bevare kolonihaverne og passe på områderne.

”Det behøver ikke kun at handle om helårsbeboelse, henvendelserne kan også handle om, at naboen bygger ulovligt eller har haven fuld af pileurt. Siden er en hjælp til borgerne. ”

Orden i tingene

Centerchef i By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune, Steen Pedersen, forklarer, at formularen online hjælper kommunen med at sætte borgernes henvendelser i system. Kommunen får normalt henvendelser ad mange forskellige kanaler, og formularen kan hjælpe processen.

”Når vi får en henvendelse er vi forpligtet som myndighed til at reagere. Hvis naboen klager over at hækken er for høj, så skal vi gå ind i sagen. Hvis vi antager, at naboen i kolonihaven har bygget et kæmpe hus med kælder, så får vi måske en henvendelse om det, og så skal vi undersøge sagen”.

Steen Pedersen understreger, at der er kommet en politisk bestilling på at koloniområder ikke skal være parcelhusområde, og det handles der på. Kommunen skal helårsbeboelse i kolonihaveområdet til livs og bringe tingene i orden, og det er det siden er til for.

Rent praktisk bliver enhver sag behandlet sagligt og fagligt, bekræfter Steen Pedersen.

”Enhver henvendelse bliver sendt til rette afdeling, og så tjekker de det selvfølgeligt til bunds. Alting bliver juridisk vurderet og undersøgt i de registrer vi har adgang til. Eksempelvis kan man undersøge, om der er hjemmehjælp på adressen i vinterhalvåret. Men heksejagt, nej. Bare fordi man anmelder et eller andet, er det jo ikke sikkert, at der er noget i det”.