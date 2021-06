Ballerup er ikke længere en grøn kommune

Debat Det er slut med at kunne kalde Ballerup for en grøn kommune, især i den del af kommunen der hedder Skovlunde.

Af Kenneth Sørensen, Ringtoften 21, Skovlunde

Det nye center, der er ved at blive bygget, er ganske enkelt som beregnet til at holde solskin og beboere fra hinanden. De der bor i Lilletoften og Ringtoften nærmest centeret, mister synet af trækroner og fri luft, når der bygges nyt så højt, at der ikke kan ses henover byggeriet.

Et stort antal beboere i Blokhaven får nyt byggeri cirka ti meter fra deres facade og dermed forsvinder muligheden for at kunne sidde i stuen/på altanen og nyde solskinnet. Ganske som med den nye blok ved Skovlunde station, vil der kunne kigges direkte ind i lejlighederne, så for dem, der bor der, forsvinder privatlivets fred.

Mon den nye blok ved Skovlunde station er lovlig? Det kan ikke undgås at se ind i lejlighederne, hverken fra stationen eller fra gaden. Mon der står i lejekontrakten, at det er forbudt at gå nøgen rundt i sin egen lejlighed, eller er der påbud om gardinerne skal være trukket for, når beboeren kommer ud af badet eller blot skifter tøj?

Hvem krænker hvis blufærdighed, hvis noget sådant skulle ske? Den afklædte beboer eller passageren på perronen, der dårligt kan undgå synet ved at træde ind i toget?