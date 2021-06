Ballerup er god til jobskabelse

Ballerup Kommune er blandt de bedste i landet til at få folk væk fra offentlig forsørgelse og tilbage på arbejdsmarkedet. Foto: Arkivfoto

Indsats Nye tal fra Beskæftigelses-ministeriet viser, at Ballerup Kommune ligger i top når det kommer til at få folk væk fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet.

Af Ulrich Wolf

Hvis man som borger i Ballerup Kommune skulle komme på kontanthjælp, dagpenge eller sygedagpenge, er der gode chancer for, at man kommer i job igen.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser nemlig, at Ballerup Kommune er den femte bedste kommune i Danmark til at få de nævnte grupper i job, når man holder det forventede og faktiske antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse op mod hinanden.

Det er første gang, at Ballerup Kommune stryger ind i top fem over landets 98 kommuner, og den placering glæder borgmester Jesper Würtzen (A).

”Det er en fin placering. Vi tror på, at det er vigtigt for den enkelte at have et arbejde, bidrage og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Det samme gælder for dennes familie. Det er glædeligt, at vi ligger i top i forhold til at hjælpe vores borgere i job. Der er dog stadig borgere, som er uden for arbejdsmarkedet – og dem skal vi have hjulpet ind. Top 5-placeringen viser, at vi er på rette vej, og nu skal vi helt i mål,” siger Jesper Würtzen (A).

Opsøgende indsats virker

Ballerup Kommune fik i efteråret 2020 en ny beskæftigelsesstrategi, og det er blandt andet med den

på bordet, at det er lykkedes at opnå den flotte placering i analysen fra Beskæftigelsesministeriet. Med udgangspunkt i strategien er der blandt andet kommet et forøget fokus på de lokales virksomheders rekrutteringsbehov samt flere målrettede borgerforløb.

”Medarbejderne i Arbejdsmarkedscenteret har i lang tid arbejdet fokuseret og benhårdt. Jeg vil derfor gerne sende en kæmpe ros til vores dygtige medarbejdere og ledere, som har været med til at sikre det flotte resultat. Det er ikke en nem opgave, men analysen viser, at vi er på rette vej, så vi kan hjælpe vores borgere bedst muligt,” siger Musa Kekec, der er formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Ballerup Kommune.

Ballerup Kommunes top 5-placering er opnået i en periode, hvor det danske arbejdsmarked har været ekstraordinært presset af corona-pandemien.