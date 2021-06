25 nye p-pladser på vej til Ballerup bymidte

Strækningen på Hold-an Vej fra Sct. Jacobsvej /Gl. Rådhusvej til Ballerup Rådhus skal nu omfatte 25 nye parkeringspladser. De skal indrettes på begge sider af de eksisterende buslommer. Foto: privatfoto

P-pladser Ballerup Kommune har gravet yderligere 25 p-pladser fra skuffen. De skal i de kommende uger etableres langs Hold-an Vej.

Af Ulrich Wolf

Der er akut mangel på parkeringspladser i Ballerup bymidte. Det har de fleste fundet ud af og nu har Ballerup Kommune fundet plads til at kunne etablere yderligere 25 af slagsen i området.

Helt konkret bliver der nu etableret 25 p-pladser langs Hold-an Vej -19 på strækningen fra krydset Sct. Jacobsvej til Ballerup Rådhus og seks pladser på modsatte side på hver sin side af buslommerne.

Dermed bliver de 25 pladser etableret på samme måde, som man i forvejen har etableret en række pladser langs Hold-an Vej fra Linde Alle til Sct. Jacobsvej.

Lette presset

”Der er et stort behov for p-pladser i bymidten og derfor kan vi nu glæde os over, at vi kan få etableret yderligere 25 pladser. Det blive gjort hurtigst muligt i perioden fra 26. juni til 3. juli. Så håber vi, at det kan lette lidt af presset,” siger formand for teknik- og miljøudvalget, Hella Tiedemann (A).

Udformningen vil altså blive den samme som ved de øvrige pladser på Hold-an Vej, hvor man indsnævrer kørebanen og indtager siden til p-pladserne. Forvaltningen har skønnet, at man, ganske som på resten af Hold-an Vej vil kunne gennemføre trafikken uden store gener.

Der vil desuden blive placeret plantekummer mod staudebede for at afgrænse p-pladserne og dermed vil udtrykket være det samme som på den anden parkeringsstrækning.