Uundværlige accessories til mænd sætter prikken over i’et

Synes du altid, at dit outfit mangler et eller andet, men kan du ikke finde ud af hvad? Så kan det være, at du mangler et par smykker til at fuldende outfittet.

Det er en forældet forståelse, at mænd ikke kan gå med smykker. Med smykker kan du forme dit look på din helt egen stilfulde måde. I denne artikel kan du læse mere om, hvilke smykker til herre du ikke kan leve uden og hvorfor.

En signetring er et must-have til den sofistikerede og modebevidste mand

I løbet af de seneste par år er det blevet utroligt populært for mænd at gå med ringe. Det er i særdeleshed signetringen, der er blevet populær grundet dens monstrøse og eksklusive udseende, der udviser et klart fashion statement. Hos Northern Legacy kan du finde smykker til herre, og der er selvfølgelig også et stort udvalg af signetringe, som du kan tage et kig på.

Hold styr på tiden med et ur

Er du en af dem, der lidt for ofte kommer for sent, når du skal nogle steder, eller hører du til dem, der bare godt kan lide at gå med armbåndsur, fordi det ser tjekket ud? Uanset hvilken af grupperne du hører til, så er et ur bare et must-have, fordi det får dit look til at fremstå eksklusivt og sofistikeret – og du vil altid kunne høje øje med tiden, uanset hvor du befinder dig.

Armbånd er ikke kun til kvinder

Nogle vil påstå, at armbånd kun er for kvinder – men det passer ikke. En mand kan lige såvel pifte sit outfit op med smykker til herre for at sætte prikken over i’et. Faktisk er det således, at mænd har båret armbånd i flere århundrede. Et herrearmbånd vil få dig til at fremstå som en selvsikker og moderigtig mand, så der er ingen grund til at lade være.