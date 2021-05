Tysk skal være übercool igen

Tysk er ikke populært blandt unge. Men det vil man gøre noget ved i Ballerup Kommune og en ny International Masterclass skal skabe fokus på tysk sprog, kultur og samfund. Det er en del af en international indsats, der skal åbne elevernes øjne mod verden omkring os. Foto: Knud Erik Christensen/ Colourbox.

Undervisning Et nyt tilbud til de kommende 9. klasse-elever i Ballerup skal sætte fokus på tysk sprog, kultur, samfund og erhverv.

Af Ulrich Wolf

Hvor længe er det siden, at du har talt tysk. Hvornår har du sidst hørt om nogen unge, der valgte tysk som tilvalg og kender du overhove nogen, der kan tale tysk?

Hvis det er som danskere er flest, så er det nok ikke ret mange. Tysk er ganske enkelt et sprog, der er ved at forsvinde i Danmark, færre og færre taler det og de unge vælger det fra.

Det på trods af at Tyskland er det mest talte sprog i Europa, Europas største økonomi og Danmarks største handelspartner.

Men nu skal det være slut.

Det mener man i hvert fald i Ballerup Kommune, hvor man har besluttet at gøre en ekstra indsats for at styrke de ældste elevers tyskkundskaber og kendskab til Tyskland. Derfor kan 10 kommende 9. klasse-elever efter sommerferien komme i den nyoprettede International Masetrclass, hvor fokus er på tysk sprog, kultur, samfund og erhverv.

Forløbet byder desuden på udveksling og ophold i Tyskland og er et samarbejde mellem Ballerup Kommune, H.C. Ørsted Gymnasium, Baltorp Business Gymnasiuin, Borupgaard Gymnasium og de tyske virksomheder Bosch og Siemens, der begge har deres danske domicil i Ballerup.

De ti udvalgte elever bliver undervist på gymnasierne og kommer på besøg på relevante virksomheder, institutioner og organisationer. Desuden skal de på udveksling til Ballerup Kommunes venskabsby Brandenburg an der Havel, tæt på Berlin og får ligeledes besøg af tyske elever, som er en del af samme forløb.

Stor efterspørgsel

”Vi er glade for, at vi har fået en konstellation, der giver plads til både faglig og erhvervsrettet fokus på tysk. Tyskland er en meget vigtig handelspartner og nabo til os og vi fandt ud af, at tysk ganske enkelt ikke er sexet. Det må vi gøre noget ved, for vi får et stort efterslæb for i fremtiden er der brug for folk med tyskkundskaber og kendskab til Tyskland. Desuden er Tyskland et spændende land med rigtig mange muligheder,” siger Susanna Kirstine Rafn, international koordinator i Ballerup Kommune.

Hun står bag kommunens internationale indsats og glæder sig over, at man nu kan styrke det tyske. Men samtidig ærgrer hun sig over, at tysk er blevet så ’småt’ i Danmark.

”Der er en udbredt opfattelse af, at man bare kan tale engelsk, at tysk er svært og kedeligt og der florerer nok også en række fordomme om Tyskland. Men det er helt forkert. Berlin er en hip by og Tyskland er et spændende land og erhvervsmæssigt er det jo som nævnt Danmarks største samarbejdspartner,” siger Susanne Kirstine Rafn, som håber, at man ved at kunne koble tyske virksomheder med base i Ballerup sammen med forløbet og ved at sende unge på udveksling, vil kunne åbne de unges øjne for hvorfor tysk og Tyskland er vigtigt for Danmark og samtidig spændende at beskæftige sig med.

Ifølge borgmester Jesper Würtzen (A), er der store forventninger til projektet.

Vigtigt for virksomheder

”Jeg er særligt glad for, at vi har virksomhed med, for de oplever i stigende grad, at de ikke kan få de kompetencer, de efterspørger. Derfor er det også vigtigt for vores erhvervsliv, at vi nu etablerer International Masterclass og at gymnasierne er med, for det giver mening i forhold til at afklare for eleverne, hvilken uddannelse og job de skal vælge på længere sigt,” siger borgmester Jesper Würtzen.

International Masterclass er en fire-årig indsats og håbet er, at man kan tiltrække så mange elever, at man kan udvide det til andre områder og at man kan gøre tysk så synligt og attraktivt, at man kan gøre projektet permanent.