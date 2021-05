Tryghed i byrum og ved stationer

Debat Liv i bymidter og ved stationer giver tryghed.

Af Per Mortensen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Al forskning viser, at hvor der er liv, er der også mere trygt.

Store tomme parkeringspladser, øde byrum uden liv giver utryghed.

Hvis man kigger på vores nybyggeri i bymidterne med flere boliger, nær stationer, er det både godt for næringslivet, nye kunder, klimaet, fordi det er tæt på stationen og vi bliver flere borgere, så vi ikke står på en brændende økonomisk platform, når de ældre glædeligt bliver ældre. Derudover er det med til at gøre bymidten mere tryg, fordi der bor mennesker.

På vores stationsplads i Ballerup er der i hver sin ende to steder, hvor der er aktivitet. Det første sted er Ballerup Bibliotek, hvor borgerne kommer til kulturarrangementer, låner bøger m.m. Så er der også det gamle posthus, som formentligt kommer til at hedde ’Posthuset’, hvor forskellige foreninger vil have aktiviteter.

Der er også kommet beboelse med restaurant i bunden på den nye stationsplads, som vil have en tryghedseffekt.

Det er en overset detalje, men en rigtig vigtig detalje.

Tomme bymidter giver utryghed, hvorimod levende bymidter giver tryghed.

Og tryghed i det offentlige rum, er noget vi gerne vil skabe og have.