Tilskud til børnepasning blev en politisk hårdknude

Kommunalbestyrelsen vedtog efter halvanden times debat at stemme for forslaget om at forældre kan få løn for at passe deres eget barn. Foto: Colourbox.

Pasning Forslaget om løn til at passe sit eget barn hjemme blev et politisk tovtrækkeri, da punktet blev diskuteret på Kommunal- bestyrelsesmødet sidste uge.

Af Anja Berth

Ofte er det en formsag at behandle en sag i Kommunalbestyrelsen, hvis punktet allerede er diskuteret og behandlet i et fagudvalg.

Men sådan gik det ikke, da forslaget om tilskud til at passe sit eget barn hjemme blev endeligt behandlet på kommunalbestyrelsesmødet mandag sidste uge.

Halvanden time og en masse politisk tovtrækkeri skulle der til før politikerne kunne sætte punktum ved den sag, som Ballerup Bladet skrev om i sidste uge, og som handler om at man som privatperson kan få penge for at passe sit eget barn indtil det er halvandet år gammel.

Forslaget blev stillet af en borger og er så blevet behandlet først i Kommunalbestyrelsen, der besluttede at børne- og skoleudvalget skulle behandle det.

Forslaget blev behandlet i udvalget, og i mandags skulle det formelt set vedtages tilbage i kommunalbestyrelsen. Men det krævede en hel del politisk tovtrækkeri.

V: Det var vores idé

Især Venstre var ikke tilfredse med, at Socialdemokraterne – efter Venstres mening – tog æren for forslaget.

”Jeg har siden 2013 kæmpet for at få tilskuddet genindført, da vi i Venstre går ind for det frie valg, men det har været en hård kamp. Så vi er lidt sure over, at det i jeres artikel (Ballerup Bladets, red.) ser ud som om, det er Socialdemokraterne, der har fået det igennem,” siger Sussie Wandel (V) med henvisning til, at det er den socialdemokratiske formand for børne- og skoleudvalget Peter Als, der udtaler sig i artiklen.

Sussie Wandel er dog glad for forslaget blev vedtaget.

”Det er dejligt, og det giver forældre mulighed for at vælge selv. Men vi havde gerne set, at ordningen gjaldt til barnet var to år, og ikke kun halvandet år. Men vi er da glade for, at man valgte den højeste sats nemlig 7.000 kroner for at passe sit eget barn,” siger Sussie Wandel.

Socialdemokrat imod

Den eneste i Kommunalbestyrelsen, der stemte imod forslaget var Socialdemokraternes Özcan Kizilkaya.

”Jeg har stor respekt for at forældre tager det valg om at passe deres eget barn hjemme, hvis de føler, at det er bedst for deres barn og familien. Men det kan ikke være kommunens opgave, og jeg synes ikke man skal have løn for det,” siger Özcan Kizilkaya.

Godt demokrati

Han er glad for, at det er et borgerforslag, der har ført til en politisk behandling.

”Det er fantastisk vigtigt, at en borger kan stille et forslag, og så bliver det faktisk vedtaget. Jeg har stor respekt for dem, der har stillet det, også selvom jeg ikke stemte for det,” siger Özcan Kizilkaya.