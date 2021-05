Mobilt testcenter besøger Hedegårdscentret

Der er atter mulighed for at blive testet på Region Hovedstadens mobile testcenter i Hedegårdscentret. Foto: Arkivfoto

Test Region Hovedstadens mobile testcenter rykker ud onsdag.

Af Ulrich Wolf

Region Hovedstadens mobile testcenter kommer igen på besøg i Hedegårdscentret. Det sker onsdag den 5. maj, hvor der er åbent fra klokken. 15.30 til klokken 21.15. Man skal ikke bestille tid i forvejen, men blot møde op. Det er en PCR-test (test i halsen) og den er for alle over to år.

Smitten i Ballerup Kommune er heldigvis faldet i den seneste tid, men som et led i fortsat at holde smitten nede indtil vaccinerne for alvor slår igennem, opfordres alle til at lade sig teste.

Man kan stadig benytte det faste testecenter på Energivej ligesom man kan benytte lyntestcentret på Rugvænget.