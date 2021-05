TEC Ballerup sælger og flytter

De store bygninger på Telegrafvej er nu solgt til et boligudviklingsfirma, der skal udvikle området til boliger. TEC flytter efter planen sammen med NEXT på Baltorpplænen i et fælles campus. Foto: privatfoto

Flytning Erhvervsskolen TEC flytter om nogle år sammen med NEXT i et stort campus på Baltorpplænen. Derfor har TEC nu solgt sit hidtidige domicil på Telegrafvej som et led i flytningen.

Af Anja Berth

De nye udviklingsplaner for Baltorpplænen, der nu er sat i gang politisk, betyder blandt andet, at erhvervsskolen TEC i Ballerup og NEXT slår sig ammen i et fælles uddannelsescampus om nogle år.

Derfor er TEC nu i gang med at afhænde deres nuværende bygninger på Telegrafvej og det betyder i første omgang, at TEC har solgt sine bygninger og areal på Telegrafvej i Ballerup for at opstarte projekter med at bygge nyt.

Det er Ikano Bolig der investerer et trecifret millionbeløb i udviklingen af området i Ballerup, der skal omdannes til attraktive boliger. Muligheden er kommet i stand, fordi TEC og Ikano Bolig har indgået en aftale om salg af TECs areal og bygninger i Ballerup – og samtidig har indgået en lejeaftale, så TECs uddannelser kan blive på matriklen frem til juli 2024.

”Vi har haft en effektiv proces vedrørende salget af vores grund i Ballerup med involvering af de mange gode samarbejdspartnere. Salget betyder nu, at vi på TEC kan komme videre med vores bygningsstrategi med et markant løft af vores undervisningsfaciliteter,” siger direktør Morten Emborg fra TEC og fortsætter:

”Det er planen, at en del af de nuværende uddannelsesaktiviteter rykker ned til Baltorpplænen, hvor TEC sammen med NEXT Uddannelse København vil etablere et campusområde for en bred vifte af ungdomsuddannelser,” siger han.

Bedre faciliteter

Udover flytteplanerne i Ballerup vil TEC også forbedre deres faciliteter andre steder i Københavns-området.

I Hvidovre og Gladsaxe, vil man tilbygge nye lokaler og faciliteter, som skal skabe rammer for et godt skolemiljø. På Frederiksberg udvikler TEC sit campusområde i samarbejde med det kommende Start-up City, som skal styrke innovation.

Tidsplanen strækker sig over de kommende år, og TEC forventer, at det hele er indflytningsklar i løbet af 2023.