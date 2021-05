Tak til vaccinationscentret

Debat Jeg er i gruppe 7 og min alder er mellem 80-84 år.

Af Irma Torres, Sennepshaven 12, 1, Herlev

Med lidt nervøsitet tog jeg bus 164 fra Herlev til Ballerup den 27. marts.

Min gode ven Robert fulgte mig på vej og vejen fra Ballerup Station var let at finde, da der fandtes skilte til Vaccinationscentret hele vejen til Baltorpvej 18. Vi kom meget for tidligt. men det betød ikke noget. Det gik efter tur og jeg blev vaccineret 1. gang en ½ halv time før tiden. Nu har jeg været anden gang i vaccinationscentret på Baltorpvej den 21. April i bil fra Herlev med ven, som også skulle vaccineres samme dag.

Vi stod i en lang kø, men klokken 8,00 blev vi lukket ind. Jeg blev vaccineret klokken 8,09.

Det var yderst behageligt og jeg har ikke mærket stikket. En stor lykkefølelse fornemmede jeg, da jeg gik i ventesalen, hvor man skulle sidde stille i 15 minutter under opsyn fra dejlige mennesker, som holdt øje med os inden man skulle ud til livet med Corona.

Det var en herlig fornemmelse at jeg gik ud og sikker på, at jeg ikke kunne smitte andre og jeg selv også var beskyttet.

Hjertelig tak til alle i de venlige hjælpere i COVID-19 vaccinationscenter på Baltorpvej 18 i Ballerup