Svar om boliger i Jonstrup

Debat Kære Taner Genc og SF.

Af Kate Svarrer, Kandidat for Konservative til KV 21

Du/I roser et spændende projekt for så at lægge op til 300 boliger i 2 etager, for som du kalder det, at åbne op i naturen. Jeg er da utrolig glad for at høre, at I kan lide projektet. Men så knækker snoren også.

Og så fortætter man, for at sikre høj biofakta og fylder en spalte med ord som forskellige beplantningstyper?.

Taler vi om det samme område (har I overhovedet set området?), Området er så naturrigt, at man egentlig slet ikke burde tænke tanken at bygger der.

Er det regnemaskinen eller tankegengen, der ikke virker.

Tilbage til de 300 boliger.

De giver minimum 750 mennesker i området – tror du biodiversitet og natur er det du tager hensyn til her,?

Ved man, hvor meget dette belaster områdets sarte natur og dyr?

300 boliger giver en del biler, der skal via de veje, Argumentet er: ”Jamen der er jo masser af biler derinde i Jonstruplejren i dag, jeg har selv set det” De kører jo også på vejene.

Svaret må være: Kender du og i øvrigt resten af SF, begrebet: Trafikken vender ved boligbyggeri.

Det kom nemlig fuldstændig som en overraskelse sidste gang. Og her gentager man da gerne samme fejl om igen, SF lægger flot ud.

Jonstruplejren i dag er en arbejdsplads, folk kører til arbejde der. Naboerne i området kører væk på arbejde og vice versa. Når nu man bygger boliger her ,kører alle jo så pludselig samme vej som de mange andre fra området.

300 boliger, du siger 75 er etageboliger 225 er andet. Ud fra de 1,7 du lige regner med, så må dit/jeres regnestykke se således ud: De 75 = 0,9 bil, de andre har to biler. Vi er ikke bynær zone, vi er ude på landet. Hvordan kan man tro på en sådan udregning.

Man kan ikke regne med faktor 0,9 bil, hverken i Jonstruplejren eller andre steder. Her i området har vi faktisk ofte tre biler pr husstand (de unge kører også bil). Dette vil være en katastrofal tilgang til en trafikudregning! Og i øvrigt til de P-pladser, der så kommer til at mangle.

Her er den ligning som bør benyttes: 2 biler pr. bolig x 300 x 6 gange kørsel pr. dag.

Så reelt er det du lægger op til i dit og SF´s forslag med at forøge til 300 boliger, at du/I går fra et ideoplæg med 103 boliger (altså 206 biler – svarende til en trafikbelastning på 1.236 biler i døgnet), til dine 300 boliger (600 biler – svarende til en trafikbelastning på 3.600 biler i døgnet). Jeg spørger igen hvori består jeres positive tanker omkring ideoplæg, naturbevarelse m.v. i ovenstående 300 boliger.

Vi siger, maksimum 200 boliger og 1-1 1/2 etage.

Det er hvis man bygger under ekstremt forsigtige forhold, så området ikke belastes og man tager vare på naturen.

Det ved vi også i dag at andre siger, og vi håber i nær fremtid, at det vil alle politikere sige.

Hvis man gerne vil have almene boliger i området, foreslår jeg, at man kigger lidt på de små rækkehuse som ligger nord på tegningerne i 1 ½ plan.