Stort tillykke til bydelsmødrene

Debat Tillykke til bydelsmødrene med integrationsprisen.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

Bydelsmødrene er en forening, der viser, hvordan helt almindelige mennesker kan gøre en forskel og bidrage til, at hjælpe andre ind i fællesskaber og dermed give andre kvinder en håndsrækning til integration.

Jeg var selv med til at udvælge bydelsmødrene til integrationsprisen og jeg er stadig fuld af beundring for disse kvinders vilje og styrke – som omsættes til gavn for samfundet – og til gavn for de kvinder, der nyder godt af bydelsmødrenes viden om Ballerup, dansk kultur og ikke mindst hvordan den enkelte kan deltage.

Jeg mener, at vi skal understøtte og opfordre alle, der ligesom bydelsmødrene tager initiativ til at invitere til integration.