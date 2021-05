Sådan skåner du dine hænder under rengøringstjansen

SPONSORERET INDHOLD: Rengøring er vigtigt, men vand og skrappe rengøringsmidler kan også have negative effekter på vores kroppe. Særligt hænderne er i disse tilfælde udsatte, hvorfor nogle kan døje med udslet eller tørhed.

Vil du gerne kunne gøre rent som du plejer, uden at bekymre dig for konsekvenserne på dine hænders hud, kan du med fordel overveje at gøre brug af engangshandsker.

Engangshandsker beskytter dig

Bruger du engangshandsker korrekt, yder de en god beskyttelse af dine hænder. Dette forudsætter blot, at du benytter dem korrekt og opretholder en almindelig god håndhygiejne.

Når du vælger handsker, bør disse være hudvenlige. De bør opbevares rent og uden at blive udsat for støv og sprøjt, ligesom de bør påføres nyvaskede og rene hænder. Sørg desuden for at vaske dine hænder, når du har handsker på, i de tilfælde du også ville have gjort det uden at have handsker på.

Selvom det kan lyde som mange forholdsregler at skulle tage, hjælpe dette med til en sund beskyttelse af hænderne, der kan gøre meget positivt for arbejdsglæden under for eksempel rengøringen.

Sådan vælger du den rigtige engangshandske

Hvilken engangshandske, der er den rette, kommer helt an på typen af arbejdsopgaver, som du skal foretage dig. Materialerne kan nemlig variere, og her har de hver deres forskellige fordele og spidskompetencer. Som udgangspunkt er det i de fleste tilfælde hensigtsmæssigt at bruge pudderfri engangshandsker, da dette mindsker risikoen for kontaktallergi.

De gængse typer engangshandsker og deres evner inden for beskyttelse af dine hænder kan du se nedenfor:

• Handsker af latex beskytter godt imod vira og bakterier.

• Handsker af vinyl beskytter især godt imod sæbe og vand, men er ikke gode imod mikroorganismer som ovenstående.

• Handsker af nitril beskytter imod både mikroorganismer, vand, sæbe og visse kemikalier.

Hvilken, der er den rette til dig, kommer således helt an på dit formål.