Så kan man igen hoppe i vandet

Efter lang tids stilhed i andet kan man nu igen komme en tur i baljen i East Kilbride Badet. Foto: privatfoto

Åbning Efter flere måneders nedlukning har East Kilbride Badet igen åbnet dørene for badende gæster.

Af Ulrich Wolf

Under nedlukningen har vandet ikke stået helt stille i Ballerups svømmehal.

Som en del af Ballerup Kommunes samarbejde med Team Danmark om elitesport i kommunen, har svømmeklubben Tritons elitehold trænet i det store svømmebassin i det omfang Kulturministeriet har givet lov.

For at sikre at alle coronarestriktioner bliver overholdt, er der kaldt ekstra personale på arbejde. I billetlugen gløder telefonen af opkald fra svømmeglade Ballerupborgere med spørgsmål om alt fra åbningstider til fornyelse af årskort.

Svømmehallen informerer at 10-turskort fortsat er gyldige, mens 1 og 3-måneders kort ombyttes til et nyt såfremt det var gyldigt ved nedlukningen den 14. december 2020. Kortene ombyttes ved fysisk fremmøde i billetsalget og man skal huske coronapas.

Aktiviteten i bassinerne udføres under de gældende areal- og afstandskrav. Nye hold til svømmehallens populære undervisning i babysvømning er netop blevet annonceret og East Kilbride Badet har flere aktiviteter på bedding – blandt andet vandgymnastik og fridykning – i takt med at alt falder på plads i rammen af de restriktioner som alle idræts- og sportsfaciliteter skal overholde.

Kristi himmelfartsdag er East Kilbride Badet ”helligdags-åben” klokken 8 til 14.

Man kan læse mere på svømmehallens hjemmeside www.eastkilbride.dk.