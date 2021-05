Så bliver det magiske lys tændt

Sale med sæder, hvor de forreste næsten kan beskrives som senge og ambient lys, der skaber den rette stemning inden filmen. Alt pakket ind i det bedste lydbillede. Foto: Format Bio Foto: Pressefoto

Åbning Efter års forberedelse og flere måneders forsinkelse åbnede Format Biograf endelig dørene. Nu skal der serveres filmklassikere og blockbusters i de mest moderne omgivelser.

Af Ulrich Wolf

Det skulle egentlig have været en stor fest med flag, balloner med larmende reception og hurra-råb.

I stedet var der stort set tomt i den flotte foyer og åbningsfesten blev bare en ganske almindelig torsdag.

Men begejstringen var ikke til at tage fejl af hos biografejerne Jan Boye og Mads Viktorius, da de denne torsdag slog dørene op for den nye og længe ventede biograf i Ballerup.

Format hedder den og er efter flere års byggeri og endnu nogle måneders corona-udsættelse endelig blev en realitet.

Der er blevet kræset for detaljerne.

Store sale med lækre stole, der næsten er sofaer, sidste nye Dolby Atmos lydanlæg og lækkerier med hensyn til lyd, lys og udvalg i foyeren og en helt unik indretning med en farverig og ganske vovet gang, der leder ud mod salene. Alt i alt en luksusoplevelse.

Og det er netop meningen.

Magi og fællesskab

”Det er skal være en stor oplevelse at komme her. På alle måder vil vi levere det bedste til vores kunder. Både filmoplevelsen og alt det andet skal være i særklasse. Man skal kunne mærke Laterna Magica (det magiske lys, red) og den fællesskabsfølelse det giver, at se en fil og få en filmfortælling sammen,” siger biografdirektør Jan Boye.

Han pointerer samtidig, at der også er lagt op til store filmoplevelser.

”Vi er jo nørder på den gode måde. Vi har store forventninger og har sørget for de bedste rammer til filmene. Der vil komme store blockbustere men vi vil også, som de filmelskere vi er, diske op med klassiske film i alle genrer fra øverste hylde. Vi har også den faglige stolthed med,” siger Jan Boye, der også fremhæver salene, hvor man med lyd og lys skaber en stemning, der passer til den filmgenre man skal se, allerede inden filmen er begyndt.

Kvalitet til alle

Allerede når man tager rulletrappen op på første sal af Ballerup Centret og træder ind i foyeren kan man fornemme, at man er på vej ind til en ekstraordinær oplevelse.

Indretningen er luksuriøs og udvalget af godt til ganen er nøje udvalgt.

”Udover vores bland selv slik, der til alle tider begejstrer alle, har vi også en række kvalitetsvarer. Vi har formentlig Danmarks første sodavandautomat med fadølshane-princip fra de bedste producenter, økologiske sodavand og eksempelvis kvalitetsflødeboller, der måske vil begejstre et mere modent publikum. Folk skal have en kvalitetsoplevelse, så snart de kommer indenfor,” siger medejer Mads Viktorius.

Danske film på vej

Det bliver ikke de helt store filmpremiere lige op til åbningen, da en række af de store udenlandske film har været corona-forsinkede. Men der kommer en række danske premierefilm, som film-feinschmeckeren Jan Boye glæder sig til.

”Der kommer snart nogle danske film, faktisk omkring 10 danske film indenfor det kommende år. Der kommer også Top Gun 2 og Fast and Furious 9. Men til efteråret kommer den nye James Bond, som vi ser frem til at kunne vise,” siger Jan Boye, der føler stor stolthed over, at den nye biograf endelig er klar til at komme i gang og over, at den er blevet så flot.

Gode minder

Fra foyerens lounge kan man se ud over Ballerup og hen imod Baltorpplænen, hvor Jan Boyes gamle biograf, Baltoppen Bio lå.

Det fylder ham med vemod, men også med en tro på fremtiden.

”Baltoppen Bio er for mig som en gammel kæreste. Der er mange gode minder og det vil altid være en del af mig. Jeg er stolt af, at jeg var med i så mange år og skabte så mange gode oplevelser for Ballerups borgere og at den blev en lokal institution. Men samtidig var det også tid til at komme videre, for Baltoppen Bio var ikke fremtiden, og den har vi skabt her. Så Format er også for mig en god måde at tage det næste skridt,” siger Jan Boye, der efter

lang tids venten igen er klar til at lade filmens magi brede sig til Ballerup og omegn.