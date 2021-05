Renovering blev godkendt baglæns

Renoveringen af Stationsgården vil koste 150 millioner kroner og medføre store huslejestigninger for beboerne. Men helhedsplanen blev rent faktisk vedtaget politisk, inden beboerne overhovedet havde stemt om den. Foto: KAB

Renovering En storstilet og dyr renovering af Stationsgården i Ballerup endte med at blive politisk godkendt uden at beboerne overhovedet havde stemt om det.

Af Ulrich Wolf

I mange år har beboerne i KAB-ejendommen Stationsgården i Centrumgaden i Ballerup haft rigtig billige huslejer.

Men til gengæld har bebyggelsen, der er opført i 1953, i mange år lidt af aldersskavanker, som betonskader, kuldebroer og dårligt indeklima.

Derfor har der længe ligget en helhedsplan, som Landsbyggefonden (LBF) har skullet tage stilling til, så man kunne renovere ejendommen. Det er en renovering til 150 millioner kroner og det vil medføre

en huslejestigning på 35 procent, når støtten fra Landsbyggefonde er trukket fra.

Derfor var det naturligvis vigtigt, at beboerne skulle diskutere planen og godkende den inden det hele gik i gang, endsige blev politisk vedtaget.

Men det kom til at gå lige omvendt.

Helt omvendt

For i marts 2020 blev Stationsgården pludselig udvalgt til at være en de såkaldt fremskudte, grønne helhedsplaner af LBF og der skulle ligge en overordnet godkendelse af planen senest en 1. juli.

Men samtidig rasede coronaen og restriktioner og forsamlingsforbud gjorde de umuligt for beboerne at samles og træffe beslutninger.

Det betød, at man valgte at gøre det hele omvendt.

Ballerup Kommune besluttede derfor en betinget godkendelse af helhedsplanen inden den blev forelagt beboerne.

Man understregede, at det var en betinget godkendelse og at man kunne risikere, at beboerne stemte den ned og at det hele dermed var spildt.

”Det har vi aldrig gjort før, men helt exceptionelt fik vi vores politikere med på den. Det skulle jo gå stærkt med en godkendelse for at opnå støtte fra Landsbyggefonden og vi ville gerne være fleksible. Så helhedsplanen blev blåstemplet under forudsætning af, at beboerne efterfølgende godkendte den demokratisk,” siger Torben Bille, almen boligchef i Ballerup Kommune.

Trods kritik fra nogle beboere, så blev planen godkendt på et beboermøde i efteråret 2020.

Lyttet til alle

Der blev mødt talstærkt op, blandt andet fordi renoveringsplanen indebærer store huslejestigninger.

”Vi har været en sag i Landsbyggefonden i mange år, måske 10 år, så det er rigtig stort, at vi nu kan komme videre.

Det gik meget stærkt lige pludselig, men det var vigtigt, at vi fik det debatteret. Alt foregik demokratisk og vi har lyttet til de kritiske røster, der selvfølgelig var. Det var ikke en enstemmig beslutning, men et flertal af de fremmødte bestemte det og sådan fungerer demokratiet,” siger Tina Manning, formand for afdelingsbestyrelsen i Stationsgården.

Hun erkender, at der vil komme store huslejestigninger, men at man lige nu bor billigt.

”Derfor har der også være mulighed for at sige sin mening og folk kan nu få mulighed for at tage stilling til, hvad man vil gøre med hensyn til den huslejestigning. Men vi har boet billigt i mange år og har til gengæld levet med utæt tag osv. Så det er på tide, at vi får boligerne moderniseret,” siger hun.

Genhusning på vej

Planen er nu, at man går i gang projekteringen af den store plan, og dermed skal tage stilling til genhusning af en række beboere og lægges en køreplan for det videre forløb.

”Der kommer en følgegruppe, der skal se på genhusningen og de ting, der skal laves. Det hele skal først være afsluttet omkring 2025, det er jo et stort projekt,” siger Tina Manning, der også selv skal genhuses på et tidspunkt.

Der vil komme nyt tag og nye vinduer, efterisolering af facader, nye el-installationer, kloak og faldstammer. Der skal desuden også etableres 25 tagboliger.