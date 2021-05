Ravnene vandrer atter ud i natten

Så er de gule jakker klar ti at gå ud i nattelivet og give råd, hjælp og tryghed. I midten ses borgmester Jesper Würtzen og DF-gruppeforman Michael Jensen, der havde ’sneget’ sig med som hjælpevandrere i dagens anledning. Foto: Kaj Bonne

Vandring Natteravnene er blevet lidt af en institution på landsplan. Også i Skovlunde, hvor en gruppe frivillige gladeligt vandrer rundt i kommunen for at skabe ro og tryghed for unge i nattelivet.

Af Ulrich Wolf

Det er fredag aften og der er stadig relativt stile på p-pladsen ved Skovlunde Kulturhus.

Her mødes en gruppe voksne, alle iklædt de velkendte gule jakker, der signalerer, at de er Natteravne og nu skal på deres tur rundt på gader og veje i kommunen.

Det er en speciel aften i aften for blandt de fremmødte 11 gulklædte nattevandrere er også borgmester Jesper Würtzen (A) og gruppeformand Michael Jensen (O). Begge er med på en vandretur og er mest med for at give deres støtte til Natteravnene, der har været i gang i kommunen siden 2002, har været inaktiv i perioder, men nu igen er kommet op i omdrejninger.

”Det er et godt initiativ og jeg går med for vise min støtte og give et skulderklap til nogle frivillige, der gør en stor forskel for mange,” siger Michael Jensen.

Borgmesteren er netop også gået med denne aften for at vise sin støtte til en gruppe, der skaber tryghed.

”Det er et stort arbejde og I må endelig fortsætte det gode arbejde med at skabe tryghed for vores unge,” siger Jesper Würtzen til de fremmødte natteravne, der alle står og tripper for at komme af sted på deres rute.

Har en ’hjælpepakke’

Det har været mere stille i cornaperioden, men nu er nattelivet så småt begyndt at røre på sig igen, forstået på den måde, at de unge er begyndt at komme ud af hulerne og være sammen udenfor. Også i takt med, at vejret bliver bedre.

De fremmødte har taget deres ’førstehjælpekasse’ med. Det er en kasse med nyttige ting som kondomer, mundbind og håndsprit, beskyttelse på forskellige måder, deres gode talegaver og diplomatiske facon. Det er det, som skaber kontakter og ro.

”Vi møder de unge hvor de er og vi oplever aldrig noget ballade, Tværtimod er der generelt en god stemning. De ved, de kan komme til os, få en snak, og nogle gode råd. De ved også, at vi ikke dømmer eller går videre med tingene og kun er her for at hjælpe,” siger Ulla Raunsbæk, formand for Natteravnene i Ballerup-området. Hun har været formand for den lokale natteravne-forening i tre år og finder en stor glæde i at udføre frivilligt arbejde, hvor hun kan hjælpe på sin vej.

”Jeg har en datter på 28 år, og selvom hun ikke er i målgruppen længere og slet ikke drikker alkohol, så betyder det meget for mig at hjælpe de unge. Og vi kan mærke, at det betyder noget, at vi er der,” siger hun.

Trygt i nattelivet

En af de andre natteravne er Martin Engelhardt.

Han begyndte at gå med, da hans børn blev store og følte, at der var behov for, at der var nogle voksne til stede om aftenen.

¨Jeg havde fået lidt tid til overs, da mine egne børn blev store og samtidig ville jeg gerne være med til at hjælpe og skabe tryghed for dem om aftenen. Det skal være trygt for vores unge at gå i byen om aftenen,” siger Martin Engelhardt.

Men blandt de fremmødte gule jakker er der også en enkelt person i ’civil’, nemlig Mads Rasmussen. Han er fra SSP`-samarbejdet og sætter stor pris på Natteravnenes indsats.

Fingeren på pulsen

¨Deres indsats er meget vigtig. Vi har hos SSP en langt større mulighed for at vide, hvad der sker, om der er noget vi skal rykke på og samtidig have fingeren på pulsen blandt de unge i området,” siger han.

Der er for tiden 12-14 aktive Natteravne i kommunen og en stor del af dem er mødt op denne aften,

hvor de nu fordeler sig i tre hold.

Et hold til Måløv, et til Skovlunde og et til Ballerup. Det er vigtigt, at der altid er begge køn med i hver ’patrulje’ så man er sikker på, at både drenge og piger kan være trygge.

De fremmødte har nu fordelt sig og efter gensidige ønsker om en god tur, går de tre og tre ud i aftenen for at skabe lidt mere tryghed og hjælpe hvor de kan i et natteliv, der langsomt er begyndt at vågne igen efter et års nedfrysning.