Posthuset bliver testcenter

Det tidligere posthus på Banegårdspladsen bliver nu kviktest-center. Det skal afløse det hidtidige kviktest-center på Rugvænget der lukker 9. maj. Foto: Arkivfoto

Test Det gamle posthus på Banegårdspladsen bliver nyt kviktest-center.

Af Ulrich Wolf

Mandag den 10. maj klokken 12 åbnede et nyt kviktest-sted i det tidligere posthus på Banegårdspladsen 7. Herefter er der åbent alle ugens dage fra klokken 8-20.

Det afløser det hidtidige kviktest-center på Rugvænget, der altså nu lukker søndag den 9. maj klokken 20..

Posthuset ligger tæt ved Ballerup Station, hvor der også er mulighed for parkering ved pendlerparkeringspladsen.

Kviktest er en test i næsten og tilbydes alle over seks år. Børn op til 14 år skal have en forælder eller værge med.

Der er også ekstra mulighed for at få en PCR-test uden tidsbestilling på udvalgte dage i Grantoftehallen og Hedegårdscentret, hvor Region Hovedstadens mobile testenhed stiller op. Her skal man heller ikke bestille tid, men blot møde op. PCR-test tilbydes til alle over to år.

Der er åbent følgende dage:

Onsdag 12. maj i Grantoftehallen klokken 15.30-21.15.

Torsdag 20. maj i Hedegårdscentret klokken 15.30-21.15 samt torsdag den 27. maj i Grantoftehallen klokken 15.30-21.15.