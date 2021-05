Nye testtider i Skovlunde og Måløv

Der er igen ændret på tiderne til coronatest på teststederne i Skovlunde og Måløv. Arkivfoto. Foto: Arkivfoto

Test Nu er der igen ændret i de tidspunkter, man kan blive coronatestet med PCR-test i Skovlunde Kulturhus og Måløv Ny Hal.

Af Ulrich Wolf

Tidspunkterne er nu fordelt, så det er blevet nemmere at få to ugentlige test i de to områder.

Åbningstiderne er i teststed i Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, mandag klokken 15.30-21.15, onsdag klokken 8-13.45, torsdag klokken 8-13.45 samt lørdag klokken 15.30-21.15.

I Måløv Ny Hal, Måløv Hovedgade 46 er tiderne fremover, tirsdag klokken 15.30-21.15, fredag klokken 8-13.45 og søndag klokken 8-13.45.

Derudover er der som altid mulighed for test på Energivej 50 i Ballerup, hvor der er åbent hver dag fra klokken 7 til 22 og i det nye kviktestcenter i Posthuset, Banegårdspladsen 7.

Her er der åbent hver dag fra klokken 8-20 og man skal ikke bestille tid.