Mere natur med naturplejekvæg

Debat Nu får vi en af de første indsatser på baggrund af den kortlægning af naturen, der startede sidste år og fortsætter i år.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

På baggrund af kortlægningen af naturen i Ballerup Kommune i 2020, peges der på en række indsatser, der kan forbedre naturkvaliteten.

Kortlægningen har blandt andet vist, at det vil gavne naturen i Kildesvinget, at området afgræsset med køer, hele året rundt. Arealet består lige nu af vegetation, der langt overvejende er domineret af græs, som bortskygger de blomstrende urter, der ellers kunne vokse her. Fårene der indtil nu har afgræsset området, har en forkærlighed for blomstrende urter, og derfor har urterne kun få muligheder for at udvikle og sprede sig, når der græsses med får.

Kvæg er ikke så selektive og spiser gerne græs. I området er der også flere steder opbygget et tykt lag af vissent græs, som også gør det svært for blomstrende urter at spire. Dette lag vil kvæget spise i løbet af vinteren, når der ikke er andet at spise. Kvæg vil også give større forskelle i strukturen end får, i form af fx optrådte tuer og slid på jorden, hvor de går. Alt sammen til fordel for de plantearter, der har tilpasset sig disse forhold.

Derfor bliver det super spændende at følge naturens udvikling når vi nu

får kvæg til, at afgræsse området fordi helårsgræsning fremme naturværdierne.

Det er i naturkvalitetsudvalget vi har valgt at dette skal være vores forslag til indsats og forslaget er også vendt i

Grønt Råd og nu har vi onsdag kan vi så truffet beslutning i Teknik- og miljøudvalget om at sætte indsatsen i gang.