Mere gymnastik i gang

Gymnastik I Skovlunde Idrætsforening er gymnastikken igen så småt på vej i de lokaler, man benytter til aktiviteterne.

Af redaktionen

På grund af de forskellige corona-restriktioner, der stadig er gældende, er det dog ikke alle hold, der kan genstartes før sommerferien, men forældre/barn hold og springhold er på banen igen samt et hold, der har voksengymnastik på programmet.

Danserne forventes at kunne komme i gang sidst i maj måned, når der lempes yderligere på restriktionerne.

Formanden for SIF gymnastikudvalg, Bent Mogensen forventer, at man til september åbner igen med fuldt program og håber på, at de sidste restriktioner til den tid vil være borte, så der kan fokuseres på den indendørs idræt i den kommende sæson.