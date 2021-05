Lam skambidt og dræbt af løse hunde

Flere lam fra Grantoftegård er blevet angrebet og skambidt af formentlig løse hunde. Tre er blevet dræbt. Foto: Foto: Grantoftegård.

Problem Flere af de fritgående lam på markerne omkring Grantoftegård er blevet skambidt og dræbt den seneste tid, formentlig af løse hunde. Værste episode nogensinde, mener ansat.

Af Ulrich Wolf

Det er ikke første gang, at de ansatte på Grantoftegård oplever, at lammene på gårdens jorder er blevet angrebet og bidt af løse hunde. Det sker hvert år.

Men det har aldrig været så slemt som den seneste episode. Det mener Preben Lund, formand for dyreholdet på Grantoftegård efter det seneste angreb på gårdens lam, der har kostet tre dyr livet og flere sårede dyr.

Bidt og druknet

”Vi oplevede, at flere dyr var blevet bidt voldsomt. Tre så voldsomt, at de enten var døde eller efterfølgende måtte aflives. Vi fandt blandt andet et afrevet ben og et lam, der var blevet jaget i vandet og druknet. Desuden er et af lammene forsvundet og vi ved ikke, hvor det er blevet af. Det er meget voldsomt og det er første gang, at vi oplever det så slemt,” siger Preben Lund.

Han opfordrer alle til at holde deres hund i snor, så man kan undgå den slags voldsomme angreb.

”Vi må på det kraftigste opfordre fok til at holde deres hunde i snor. Alle er velkomne til at bruge vores områder, men man skal holde styr på hunden,” siger han.