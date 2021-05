Kundby-sagen kom til Ballerup

Dramatikeren Robert Reinhold og skuespileren Charlotte Amalie Kehlet svarede på spørgsmål om Kundby-sagen, som de har dramatiseret og spillet. Foto: privatfoto

Dramatik Hvad får en 15-årig til at planlægge at sprænge sin skole i luften? Lokale 7- og 8. klasser fik gennem en samtale med en skuespiller og dramatiker mulighed for at komme tættere på terrorsagen fra Kundby.

Af Ulrich Wolf

I en lænestol i Ungdomskulturhuset Vognporten sidder Kundby-pigen. Eller det vil sige, det er skuespilleren Charlotte Amalie Kehlet der i teaterstykket ”Den første dråbe blod” spiller den 17-årige pige der i 2017 blev idømt 8 års fængsel for at planlægge terror.

”Hvorfor ville du bombe en skole?” lyder det på Snapchat fra én af de 250 elever i 7. og 8. klasse der følger skuespilleren live fra Vognporten.

Skuespilleren retter sig lidt i stolen, tøver, og svarer så lidt forsigtigt som karakteren ”Kundby-pigen” fra forestillingen:

”Det var min gamle skole. Jeg blev mobbet og drillet. Også over de sociale medier. De var virkelig ikke særlig søde ved mig. Hun retter sig igen i stolen. ”Samtidig sagde min tro at de var vantro, så det var ligesom en god måde at tage hævn på”.

I dramatiker-hænder

Overfor skuespilleren sidder dramatikeren Robert Reinhold.

Han har skrevet teaterstykket til Teatret Fair Play i Holbæk, som havde premiere i 2019. Han redegør kort for sagen om den 15-årige pige fra Vestsjælland, som i 2016 blev anholdt af politiet og idømt otte års fængsel for terrorplaner.

Politiet fandt en større mængde materialer til at fremstille sprængstof på hendes adresse,

der skulle anvendes til angreb på hendes tidligere folkeskole, samt en jødisk skole i København. Attentaterne blev aldrig gennemført.

En elev byder hurtigt ind på Snapchat med et spørgsmål om, hvorfor han har valgt at lave underholdning ud af en så alvorlig sag, som den fra Kundby?

”Det er ikke underholdning for mig. Det er rigtig vigtigt, at vi tænker over det der er sket. Det er en almengyldig historie, som vi alle skal forholde os til, især som ung. Hvad får en 15-årig til at planlægge at bombe sin tidligere skole?

For ham handler det om det der ligger bag sagen:

”Pigen var jo ensom og svigtet. Hvordan er det at være ung og ensom? Og at stå alene med så mange følelser der er så ubehagelige? Ensomhed kender vi alle sammen, men hvordan kan det gå så galt? Blandt andet derfor syntes jeg det har været vigtigt at få fortalt den her historie”.

Mange spørgsmål

Spørgsmål om tro, familie, venner og fremtiden Snapchatten gløder af elevernes spørgsmål. De handler om mange forskellige ting: Hvem afslørede hende? Hvad vidste hendes familie om det? Havde hun virkelig ingen venner? Var dommen på otte års fængsel retfærdig? Og hvad skal hun lave i fremtiden?

Spørgsmål knyttet til pigens religion fylder også en del: ”Hvorfor konverterede du?” ”Hvordan kan du tillade dig at gøre sådan noget – tænk på os andre muslimer!” Dramatikeren Robert Reinhold afbryder kort:

”Det er vigtigt at forstå, at det her ikke handler om religion. Det handler om ensomhed. Det var ikke

på grund af Islam at hun blev ekstrem. Det var en fortolkning af Islam som fandtes, og som blev givet til en sårbar ung kvinde, der følte sig uretfærdigt behandlet.

Farvel og forestilling

Efter en lille times tid foran kameraet træder Charlotte Amalie Kehlet ud af rollen som Kundby-pigen. Hun

og Robert Reinhold er overvældede over de mange spørgsmål fra eleverne – kun en lille del blev givet videre.

”Med en så engageret ungdom som jer, så er der håb forude,” siger hun, smiler og læner sig træt tilbage i lænestolen.

Til januar tager forestillingen ”Den første dråbe blod” på turné rundt i landet og kommer også forbi Ballerup. Alle elever der deltog denne tirsdag har fået en billet, ligesom teksten til forestillingen er indkøbt til skolernes fællessamling.

Bag online teater-talk’en stod Teatret Fair Play og dramatiker Robert Reinhold, Ungdomskulturhuset Vognporten og Kulturtjenesten i Ballerup Kommune.