Kildedal-plan sendes i høring

Der er nu sat skub i de store planer for Kildedal-området, der skal omdannes til en ny bydel med 2000 boliger og omkring 10.000 arbejdspladser. Foto: Illustration: Ballerup Kommune.

Udvikling Den store udbygning af Kildedal-området til en ny bydel med tusindvis af boliger og arbejdspladser er nu gået ind i næste fase. Nu er helhedsplanen vedtaget.

Af Ulrich Wolf

Udviklingen af Kildedal-området, derover de næste 15-20 år skal omdanne en bar mark ved Kildedal til en ny bydel med 2000 boliger og omkring 10.000 arbejdspladser er nu gået ind i sin næste fase.

Visionerne er nu blevet til en helhedsplan og er netop blevet vedtaget i kommunalbestyrelsen, der nu sender planerne i høring i de kommende otte uger.

Dermed er det næste skridt taget imod en realisering af det store projekt, der skal skabe en ny og levende bydel på en bar mark uden for Måløv.

”Vi har nu sendt planerne i høring frem til 30 juni og der vil være et borgermøde den 3. juni. Vi efterlyser allerede nu input til området, så vi kan skabe det bedst mulige fundament for den nye bydel,” siger Malene Møller Ruszkai, projektchef i Ballerup Kommune.

Hun pointerer, at man stadig er tidligt i processen og at meget kan blive lavet om, men at målet er at skabe en bydel, med liv og ikke bare en gold og tom betonforstad, der er lagt øde efter klokken 17.

Plads til livet

”Det skal være en bydel, hvor man kan leve livet og vi er meget opmærksomme på, at der skal skabes liv. Derfor vil vi bygge blandet og sørge for livlige oaser med boliger, grønne fællesarealer og opholdsarealer og med plads til detailhandel og ting, der gør det attraktivt at ikke bare arbejde der, men også at leve der. Samtidig skal vi have respekt for de såkaldte paragraf 3 arealer, altså den beskyttede natur, der fortsat skal have plads til kunne være beskyttet,” siger Malene Møller Ruszkai.

Man er også meget opmærksomme på, at der bliver nok p-pladser, samtidig med, at man ikke bare bruger asfalt til p pladserne efter lukketid.

”Vi overvejer p-huse til virksomhederne, så vi ikke plastrer det hele til med asfalt. Samtidig skal der naturligvis være mulighed for at parker sin egen bil lige ved boligen,” siger projektchefen, som regner med at man vil bygge i etaper de kommende 10-15 år.

”Nu skal vi have høringen og input fra borgere og interessenter og derefter skal vi gå videre med planlægningen. Det er et stort projekt, hvor mange ting skal hænge sammen, men jeg håber, at vi kan se første spadestik i 2023,” siger Malene Møller Ruszkai.

Man kan se mere om planerne på ballerup.dk/kildedal.