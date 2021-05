Kan vi stole på vores lokale politikere

Debat Et flertal i byrådet (Egedal kommune, red.) har vedtaget at bebygge Søagerskolens grund med 13 store etageboliger i 12 meters højde.

Af Solveig Dahl, Skebjergvej 15, Smørum

Det er ikke i overensstemmelse med den tidligere kommuneplan 2017, og ej heller i overensstemmelse med den første lokal plan for området.

Kommuneplan 2017 angiver citat:

”I landsbyerne skal der være begrænsende muligheder for nybyggeri – I RESPEKT FOR LANDSBYENS STRUKTUR OG IDENTITET”, og det kan man vel næppe kalde sådan et byggeri.

Lille Smørum, som Søagerskolens grund ligger i, er ikke defineret som landsby, men er et landsbyagtigt miljø, med små gårde, eet plans villaer, samt 2 etager ejendomme på Råbrovej, der er opført i et lavere niveau i forhold i Råbrovej, og derfor ikke syner af 2 etagers bygninger i området.

Men med tillægget til lokalplanen, vil kommunen nu tillade et byggeri med 13 blokke etageboliger i 12 meters højde og en byggeprocent der ændres fra 40 til 50.

Dette projekt skal bygges på det højeste punkt i hele området, et projekt der for altid vil ændre vores landsbyagtige struktur og identitet.

Så kan vi så stole på vores politikere ?

Kan vi stole på at Søager skolen blev lukket på det rigtige grundlag, eller var fristelsen for stor, så stor, at byrådet øjnede en stor pose penge, mod den udgift det ville være at drive og vedligeholde en skole ?

Kommunen skal nu finde 586 millioner kroner for at udvikle kreative og læringsfællesskaber til udvikling af skoleområdet – penge der burde kunne finansiere både renovering og vedligeholdelse af Søager skolen, samt øvrige skoler i vores kommune.

Jeg mener lukningen af Søager skolen var både tåbelig og utroværdig.

Så husk når der er kommunevalg til efteråret:

Det er os, der bestemmer hvem vi vil have til at bestemme.