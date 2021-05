Debat Vi i SF mener, at der maksimalt må bygges 300 boliger i Jonstruplejren, men det kommer selvfølgelig an på de konkrete forslag.

Af Taner Genc (F), Kandidat for SF til KV 21

I ’ideoplæg for Jonstruplejren’, som er udarbejdet af ’Foreningen Jonstruplejrens Fremtid ’ fremgår det, at der er udviklet et konkret projekt, som ser spændende ud. Flere steder kunne vi godt tænke os to etager, da dette åbner op for mere plads til naturen.

Vi ønsker spændende, mangfoldig og forskellig arkitektur og varierede boligformer. Jeg vil gerne fremhæve, noget oplægget også skriver om, nemlig seniorboliger, hvor man skaber fællesskabet for ældre mennesker.

Derudover ser vi i SF gerne at mindst 25% af boligerne udgøres almene boliger. Vi ønsker nemlig billige boliger og en varieret boligmasse, hvor folk har råd til at bo.

Når det er sagt, så er det vigtigt, at vi sikrer bæredygtigheden både i forhold til boligernes arkitektur mv men også at sikre naturen og en høj biofaktor. Med biofaktoren mener jeg, at vi skal have forskellige beplantningstyper og sikre områdets grønne præg.

Vi i SF vil meget gerne bibeholde naturen i Jonstruplejren. Vi synes, at naturen er vigtig for mental og fysisk sundhed, men det skal ikke kun gælde kun for de kommende borgere i Jonstruplejren, det skal gælde for alle borgere i Ballerup Kommune.