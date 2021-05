For et affaldsfrit Ballerup

Debat Kære borgmester Jesper Würtzen.

Af Claus Kier, På vegne af @NatureSays#metoo

I forlængelse af mit debatindlæg i denne avis den 23. marts med overskriften ”1.000 dage med affaldsfjerning” og dit efterfølgende svar den 13. april under overskriften ”Skærpet indsats overfor affald” så lovede jeg i en kommentar, at ville vende tilbage med yderligere synspunkter til dit indlæg. Dette skulle ske efter afholdelse af møde den 4. maj i teknik- og miljøudvalget.

For interesserede kan mødereferatet læses fra følgende link: https://ballerup.dk/…/teknik-og-miljoeudvalget-04-05-2021 og hvor det vigtigste punkt er nr. 7. Specielt det der omhandler affald.

Desværre står der intet nævnt om ”makulering af affald”, men selvfølgelig hvis der bliver ryddet op, er det jo overflødigt.

Samtlige ord i mødereferatet punkt 7 er noteret af undertegnede og @NatureSays#Metoo. Vi vil betragte det som en politisk flertalsbeslutning, hvor samtlige partier i Kommunalbestyrelsen overfor Ballerups borgere har forpligtet sig til at opfylde ønsket om et affaldsfrit Ballerup. Men Socialdemokratiet i særdeleshed, fordi de besidder flertallet og var dem der tog fejl mht. HedeDanmark.

Indholdet i referatet må betyde, at Ballerups forvaltning endelig kommer ind i den grønne omstilling i forhold til at være i front, når det handler om at bekæmpe medborgeres sløsede adfærd og dette uanset om det er privatpersonen og eller det foregår i forbindelse med et arbejde.

Jeg og @NatureSays#Metoo vil være der, men vi bliver synlige på en anden måde.