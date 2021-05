Første skridt i næste Skovlunde-etape

Bjørn Skouenby og borgmester Jesper Würtzen ved skiltet, der skal markere, at her på grunden går man snart i gang med at bygge boliger og butikker. Foto: privatfoto

Udvikling Byggeriet af otte boliger og butikker på Bybuen i Skovlunde går snart i gang. Det er bygherren bag Skovlunde Center nord, der nu tage første skridt i den kommende center nord-etape.

Af Ulrich Wolf