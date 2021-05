Flere grønne træer ved vejene

Debat Vi i SF arbejder for et grønnere Ballerup. Vi ønsker at der hele tiden skabes nye grønne oaser til glæde for alle – også for naturen.

Af Taner Genc (F), Kandidat for SF til KV 21

Derfor må det hilses med tilfredshed at det nu indstilles af kommunens Center for By, Erhverv og Miljø, at midlerne i Grøn Pulje her i 2021 blandt andet skal bruges til træplantning.

Konkret vil foreslå jeg at der skal være træbeplantning langs flere af de store vejstrækninger i kommunen. Jeg ønsker bl.a. beplantning langs Ballerup Byvej, Hold An Vej, Ballerup Boulevard og Vestbuen.

Det er der flere grunde til.

Træplantninger har en afgørende rolle for at vi kan få en grøn by i balance. I byerne bliver der færre grønne områder og flere og flere bygninger. Derfor bliver vejtræer af stor betydning.

Vejtræer er med til at give ren luft, bremse luftforurening og blokere for trafikstøj, som er et af de største problemer i det moderne byliv. Specielt langs de store trafikårer har vejtræer derfor stor betydning.

I Ballerup Kommune bliver det af ekstra stor betydning. Vi er en af de største pendlerbyer i Danmark. Det betyder, at der kører mange biler på de store hovedveje i kommunen. Konsekvensen er at naturen og biodiversiteten udsættes for et pres. Vejtræer vil bidrage til at formindske dette pres.

Og så vil markant flere vejtræer også give borgerne uvurderlige naturoplevelser i dagligdagen. Det vil også bidrage til at vi er indstillet på at tage større hensyn til naturens behov i vores daglige liv.