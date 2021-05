Få mere trafik til dit website ved at lave en udenlandsk version

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du har et informativt website som deler masser af viden, så kan du ekspandere din tilstedeværelse ved at oversætte det til flere sprog.

Det er især også en fordel for virksomheder som ikke begrænser deres services eller produkter til et specifikt geografisk område. I denne artikel vil jeg hjælpe dig med at fortælle nogle områder du skal være opmærksom på når du oversætter dit website.

1) Anvend professionelle oversættere til oversættelsen

I mange tilfælde vil websitet være det første indtryk som folk får af dig og din virksomhed. Derfor er det vigtigt, at websitet ser godt ud både design mæssigt og indholdsmæssigt. I forhold til indholdet snakker vi især om tekst, da mange folk drager information ud fra ens tekster.

Hvis folk leder efter professionel viden, så forventes der næsten altid tekst af høj kvalitet, hvilket vil sige at troværdigheden falder markant, hvis de møder en tekst som står med mange stavefejl. Derudover er det også vigtigt, at teksten står i det rette toneleje, så den kan imødekomme folks forventninger korrekt. Eksempelvis vil det være forskel i toneleje, hvis du har en om-os tekst fra en bodega modsat en om-os tekst fra en advokat.

Der findes en lang række bureauer som kan hjælpe dig med en oversættelse. Her vil det være meningsgivende at vælge en virksomhed som Alphatrad eftersom, at de har erfaring med mange forskellige typer af oversættelser og oversættelser indenfor mange forskellige sprog. På den måde skal du ikke skifte udbyder, hvis du vil ekspandere til andre sprog.

2) Få styr på det tekniske

Når du oversætter dit website, er det vigtigt, at du viser den rigtige version til de rigtige mennesker. Du vil eksempelvis undgå at den danske version vises til folk i engelsktalende lande og samtidig gerne have at den danske version vises til danske indbyggere.

Alt dette kan du få hjælp til af dygtige webudviklere, som kan forklare dig og fikse alle de tekniske aspekter som kan have en stor indflydelse i hvordan de forskellige versioner bliver vist, så det bedste udfald kommer.

3) Søgemaskineoptimering til dine artikler

Artikler er noget folk elsker af læse, hvis indholdet besvarer deres søgeintention. Derfor arbejder rigtig mange med at søgemaskineoptimere deres artikler, således at man let kan finde artiklerne på Google, Bing og andre søgemaskiner hvor folk leder efter indhold.

Når du oversætter dine artikler, så er det rigtig vigtigt at du har søgemaskine optimering in mente idet artiklerne og overskrifterne gerne skal passe ind i udenlandske søgetermer på Google.

Når du har søgeordene in mente og får implementeret dette i oversættelsen, så vil du sætte de bedste vilkår for at disse artikler kan blive fundet på diverse søgemaskiner og derved give dig mere trafik på den udenlandske version af dit website.