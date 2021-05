Bydelsmødre får integrationspris for at hjælpe andre kvinder

Bydelsmødrene i Ballerup kæmper for at få indvandrerkvinder integreret i samfundet - det har de nu fået Integrationsprisen for. Foto: Pressefoto

Pris Bydelsmødrene i Ballerup har netop fået integrationsprisen af Ballerup Kommune for deres arbejde med lokale familier.

Af Anja Berth

Hvordan fungerer den danske folkeskole? Hvordan melder man sit barn ind i en daginstitution? Og koster det noget at få besøg af Sundhedsplejen? Det er nogle af de spørgsmål, man kan stå med, når man flytter til Danmark fra et andet land.

I Ballerup Kommune står ‘Bydelsmøderne’ klar med råd, vejledning og hjælp til nye familier og for det arbejde har de netop modtaget Integrationsprisen 2020.

Bydelsmødrene modtager nemlig Integrationsprisen 2020. Integrationsprisen bliver uddelt for at anerkende og sætte fokus på den integrationsindsats, som frivillige yder i Ballerup Kommune.

”Bydelsmødrene støtter op om kvinder og familier, der er ensomme og isolerede i det danske samfund. De fortjener al den anerkendelse, der ligger i at modtage integrationsprisen,” siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune Charlotte Holtermann (A).

Bydelsmødrene i Ballerup begyndte som kommunalt initiativ, men blev sidste år organiseret som en forening af frivillige, som vi også skrev om i Ballerup Bladet.

En del af miljøet

En af de bydelsmødre, der har været med fra starten er Miasser Hawwa.

”Jeg havde en drøm om, at kvinderne blev engageret som ligeværdige borgere. Derfor var Integrationsrådet med til at sammensætte indholdet af uddannelsen som bydelsmor, og Ballerup var blandt de første kommuner, der uddannede bydelsmødre,” fortæller Miasser Hawwa i en pressemeddelelse.

Bydelsmødrene har et overordnet fokus på uddannelse, og de guider familier i, hvordan der blandt andet støttes op om børnenes skolegang. Derudover tilbyder bydelsmødrene også hjælp til at tolke ved forældremøder, afholder kvindecafé og lærer kvinderne at cykle, så de lettere kan komme rundt i lokalområdet.

Det har blandt andre Olga Sisojeva oplevet. Hun er i dag bydelsmor.

”Selv efter 12 år i Danmark var det først på Bydelsmor-uddannelsen, at det blev klart for mig, hvordan samfundet er bygget op. Jeg fik en helt nødvendig viden om, hvordan myndigheder, institutioner og foreninger fungerer og samarbejder med borgerne. Nu ved jeg for eksempel hvad, sundhedsplejerskens arbejde er, at det er et kommunalt tilbud, og hvordan man kommer i kontakt med dem,” fortæller bydelsmoren Olga Sisojeva.

Hun hjælper nu andre, der har brug for at vide, hvor man henvender sig til blandt andre kommunen i forskellige situationer.

Integrationsprisen er på 10.000 kroner og bliver uddelt for at anerkende og sætte fokus på integrationsindsats som frivillige yder i kommunen.