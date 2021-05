Bevægelse er godt

Debat Flere har fået et aktivt udeliv, men vi bevæger os stadig for lidt.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

30 minutters fysisk aktivitet her dag – mere skal der ikke til og husk endelig at tælle det hele med.

Et døgn har 1.440 minutter og det er en rigtig god ide, at bruge 30 af disse minutter på, at bevæge dig.

Sundhedsstyrelsen og WHO anbefaler, at voksne er aktive mindst 30 minutter om dagen “med moderat- til høj intensitet” som det hedder – og at man derudover bør øge og vedligeholde sin kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglestyrke to gange om ugen med træning af “høj intensitet” i mindst 20 minutter.

For mange lyder det som et træningscenter og planlægning og logistik og nyt grej m.m., men det behovet det langt fra at være.

Faktisk er der masser af træningsmuligheder i hverdagen. Det kan være at du cykler til supermarkedet i stedet for at køre i bil, at du står af bussen to stop før, du plejer – eller at du fjerner ukrudt i haven. Græsslåning, rengøring, hundeluftning er alt sammen også aktiviteter, som vi skal tælle med og disse ting tæller som “moderat træning”.

Generelt er rigtig meget af det, som vi foretager os udendørs motion: Cykelturen, traveturen, når vi plukker svampe, tager på strande og bader, går på byvandring, tager fiskestangen på nakken eller samler skrald op når du går forbi det på offentlige veje og steder.

Der er rig mulighed, hvis du vil organisere din træning. I Danmark har vi 12.000 idrætsforeninger og i Ballerup kommune har vi også rigtig mange og rigtig mange forskellige idrætsmuligheder. Disse foreninger er alle vilde med at få nye medlemmer og også med at få medlemmerne tilbage efter nedlukningen i forbindelse med covid-19.

Under covid-19 er der heldigvis opstået nye muligheder og nye tilbud blandt andet nogle fantastiske gåfællesskaber, da naturen holdt åbent, da alt andet lukkede ned.

Eksempelvis er “Gåfællesskab Måløv – hvor gåglade mennesker mødes”, blevet til en stor gruppe, som kan findes på facebook og som har mere en 500 medlemmer. Tjek eventuelt på facebook om der er et lignende tilbud i din bydel.

Der findes blandt andet et gåfællesskab i Skovlunde, som også kan findes på facebook. Findes den ikke, så start selv en op for eksempel sammen med naboen. Det er nogle fantastiske samtaler og oplevelser man får, når man går ture sammen og der er masser af gode

og spændende ruter både i og omkring vores kommune.

Du kan finde inspiration på www.ballerup.dk “Ud i det fri”, hvor der er masser af forslag til ture og aktiviteter. Husk blot at have respekt for naturer og passe på den, samt at rydde op efter dig og dine, så vi alle har glæde af den smukke grønne natur.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er flere end hver fjerde dansker mindre aktive end de anbefalet 30 minutter om dagen.

Heldigvis viser undersøgelsen også at 7 ud af 10 voksne som er inaktive, har et ønske om at være mere aktive.

Så måske skal du invitere ægtefællen, naboen, veninden/vennen, kollegaen med ud på en cykel- eller gåtur.