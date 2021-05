Bedre service til hjertestartere

Der er mange hjertestartere rundt om i kommunen. Nu skal de serviceres og vedligeholdes bedre, så de altid er klar til brug. Foto: privatfoto

Forbedring Ballerup Kommune har øget deres fokus på vedligeholdelse og overvågning af kommunens mange hjertestartere. Målet er større tryghed for borgerne.

Af Ulrich Wolf

Når et menneske falder om med hjertestop, starter en kamp mod uret. For hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancerne for at overleve. Får man hjælp med en hjertestarter, øges chancen derimod for overlevelse markant.

Gennem en ny indsats har Ballerup Kommune nu sikret, at alle hjertestartere ved kommunens bygninger altid er opdateret og i funktion og at det er tydeligt, hvor der er hjertestartere i kommunen. Derudover har firmaet Safety Group overtaget vedligehold og support på hjertestarterne.

Der er hjertestartere placeret ved plejecentre, idrætsbyen og kulturhuse, på rådhuset samt mange skoler og større børnehuse spredt ud over hele kommunen.

Et vågent øje

Det har tidligere ikke været centralt koordineret, når en ny hjertestarter blev sat op, f.eks. hvis en skole eller forening tog initiativ til at sætte en hjertestarter op enten ude eller inde. Derfor har vedligeholdelsen af hjertestarterne ikke været samlet, og det er blandt andet det, der nu er ændret på.

”Vi har samlet ansvaret for at hjertestarterne bliver vedligeholdt i Center for Ejendomme. Vi har lavet en aftale med Safety Group, som årligt tilser alle hjertestartere og rykker ud hele døgnet, hvis en hjertestarter enten har været i brug, der er en fejl eller den har været udsat for hærværk så vi kan være sikre på, at den igen er klar til brug. Det skal være trygt at færdes både ude og inde i de kommunale bygninger, og hjerterstartere er meget væsentlige i den forbindelse,” siger Mads Bo Bojesen, chef for Center for Ejendomme i Ballerup Kommune.

Flere op

De kommunale hjertestartere er blevet registreret korrekt, så de også fremgår på hjertestarter.dk.

I den forbindelse ser man også på, om der er bydele, hvor der skal flere hjertestartere op og om der er behov for at træne flere i at bruge en hjertestarter eller øve hjerte/lungeredning for at øge sikkerheden.