Ballerup Centret bliver grønt i toppen

Udover nye butikker og en ny bigraf, så er der også kommet andre ændringer til i Ballerup Centret, som man måske ikke lige ser. Men der er blandt andet kommet solceller på taget og nyt ventilationssystem, der giver centret et grønnere CO2-aftryk. Foto: privatfoto

Grønt Det er ikke bare en ny biograf, som i denne tid fornyer og opdaterer Ballerup Centret. Man har også energioptimeret centret med blandt andet solceller og andre tiltag, der sparer tonsvis af CO2.

Af Ulrich Wolf

For nylig åbnede butikkerne i Ballerup Centret igen efter flere måneders tvangslukning og en ny biograf med navnet FORMAT med 350 sæder, har slået dørene op med alt i nyt udstyr og flotte film.

Men der er også sket en række andre forbedringer som man måske ikke lige ser, men som har stor betydning.

Ballerup Centret har de seneste par år nemlig aget markante skridt mod at reducere deres energiforbrug. Centret har gennemgået en stor energirenovering i 2019, og som afslutning på projektet er der blevet etableret et solcelleanlæg, som netop er blevet sat i drift.

Centret, der har næsten 4,7 millioner besøgende om året, har fået opgraderet sit ventilationssystem og varmepumper.

Derudover er der blevet etableret et nyt centralt køleanlæg og tørkøler, ligesom alle de tekniske installationer er blevet isoleret – alt sammen for at skrue ned på centrets samlede energiforbrug og sikre et grønnere aftryk.

Et grønnere center

Kigger man op mod toppen af Ballerup Centret, vil man få øje på centrets nye solcelleanlæg, som også spiller en vigtig rolle i renoveringen af centret.

Det forsyner centrets lejere med elektricitet og er med til at sikre en energibesparelse på 37 procent af bygningens oprindelige forbrug, hvilket svarer til en CO2-reduktion på 238 tons om året. Det er hvad knap 149 husstande udleder om året på varme og el.

”Ballerup Centret har aldrig stået grønnere og skarpere. I Dades er vi stolte af den forvandling, som centret har undergået på halvandet år, og som er blevet realiseret i et samarbejde mellem Siemens som totalentreprenør og Newsec som bygherrerådgiver. Vi håber, at kunderne vil glæde sig over centrets nye biograf, som har været på tegnebrættet i flere år, og som er med til at styrke centrets konkurrenceposition” siger Jakob Møller, Commercial Director i Dades.

Christer Skov Thorell, Centerchef i Ballerup Centret, fremhæver nogle af de små tiltag, som også er taget i centret for at fremme den bæredygtige udvikling.

”Der er mange ting, vi har skruet på for at mindske vores CO2-udslip. Vi har blandt andet udskiftet alle vores lyspærer til LED. Det er positivt, og de små indsatser tæller også,” siger centerchefen.