Afgifter er penge i kassen

Debat Apropos til de kommunale P-afgifter ved Meny.

Af Ove Ginness, Centrumgaden 25, Ballerup

Vi er som sædvanlig underkastet den socialdemokratiske tendens til at skrabe andre folks penge til sig, hør blot dette “hellige” argument:

”Vi udskriver ikke p-bøder for at få penge, men for at gøre parkeringen god for alle, og det bliver vi ved med,” siger Hella Tiedemann (A), der er formand for det ansvarlige teknik- og miljøudvalg.

Jamen bøderne, hedder det i øvrigt ikke afgifter, kaster da penge af sig – så meningen med det hele er vel også, at få penge i kassen? Varmluftargumentet om at ”gøre parkeringen god for alle” er netop – ja, varm luft uden indhold.

Vil det for eksempel sige, at jeg parkerer lykkeligere, når truslen om en bøde hænger over mit hoved, hvis jeg kommer til at handle lidt længere i byens forretninger? –

Giv nogle eksempler bortset fra traveren om, at der så er større udskiftning af bilerne.

Efterhånden tror jeg i øvrigt ikke der er ret mange tilbage.