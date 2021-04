V træder ud af skoleforlig

Det gamle skolestrukturforlig førte blandt andet til sammenlægningen af skolerne, blandt andet Lundebjergskolen, til distriktsskoler. Nu vil Venstre opsige forliget i forbindelse med det forestående valg. Arkivfoto. Foto: Arkivfoto

Politik Det store forlig om skolestrukturen i Ballerup Kommune har haft sin tid, mener Venstre som opsiger forliget ved årsskiftet.

Af Ulrich Wolf

I sidste valgperiode indgik Venstre, Socialdemokratiet, Konservative og Dansk Folkeparti et forlig om den nye skolestruktur i Ballerup Kommune.

Det kom til at bane vejen for den skolestruktur, der er i kommunen i dag med blandt andet distriktsskoler og de samlede matrikler, som siden er blevet hverdag for alle.

Men i forligsteksten fremgår det også, at forliget gælder indtil nogen siger det op, senest ved udgangen af et valgår, hvor det så skal opsiges et halvt år før selve valget.

Det har Venstre så netop gjort.

Ikke fordi, man er utilfreds med forliget, men fordi partiet mener, at det er tid til at ryste posen og i forbindelse med det kommende valg finde nye standpunkter på skoleområdet, som man kan markere sig på som parti.

Nye sager

”Vi har været meget tilfredse med samarbejdet og med forliget, der har ført til rigtig mange gode ting på skoleområdet og selvom ikke alt var groet i vores baghave, så står vi ved det forlig vi indgik. Men vi synes også at der er på tide, at vi ryster posen. Hvis der skal laves om på noget, så skal alle forligsparter være enige og nu kommer der en ny kommunalbestyrelse og måske nye partier, så derfor må det være på tide, at de indgår deres egne forlig. Så kan Venstre også finde deres nye sager på området,” siger gruppeformand Kåre Harder Olesen (V), der var med til at indgå forliget og som nu stopper efter valget.

Han påpeger, at det nu er på til den nye kommunalbestyrelse at finde et nyt forlig eller forhandle for sag til sag.

”Forliget står ved magt indtil det bliver lavet om. Så det er ikke sådan, at forliget dermed bortfalder. Nu kan der så forhandles frit i den kommende valgperiode eller man kan beslutte at bibeholde det, fordi man ikke vil lave noget om. Under alle omstændigheder vil det vare et par år, inden et eventuelt nyt forlig vil kunne realiseres. Men som sagt, vi har været glade for samarbejdet og det, som forliget har ført til. Det er bare tid til at ryste posen,” siger Kåre Harder Olesen, som anser opsigelsen som helt udramatisk og en del af en naturlig udvikling.