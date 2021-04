Uhyggen bredte sig i Måløv

Uhyggelige monstre og spøgelser fyldte den ellers fredelige Uldborgvej i Måløv den forgange uge.. Foto: Aske Jørgensen

Filmgys Det var godt nok ikke Halloween-tid, men alligevel kunne indbyggerne i Måløv i den forgangne uge se en masse uhyggelige væsner rende rundt på en ellers fredelig villavej.

Af Ulrich Wolf

Selvom kalenderen kun skriver april, var Halloween netop kommet til Måløv. Et par måneder for tidligt, fristes man til at sige. Men den er altså god nok.

I den forgangne uge kunne man møde et lille spøgelse, en uhyggelig klovn, eller en pige i et varulvekostume i lokalområdet. På en lukket villavej i Måløv var et filmhold nemlig i gang med optagelserne til en ny dansk familiefilm med Halloween som omdrejningspunkt.

Og kunne man næsten forestille sig en bedre location til optagelsen af en stemningsfuld Halloween-film end i Måløv?

Byen, som er kendt for at have landets største og flotteste Halloween-optog og som de seneste 20 år har samlet cirka 7.500 mennesker på gader og stræder til arrangementet ’Halloween i Måløv’? Næppe.

Lokale kostumer

De lokale Måløv-borgere, som står bag det tilbagevendende Halloween-arrangement, har da også været med ind over filmoptagelserne.

’Halloween i Måløv’ har blandt andet udlånt kostumer til filmens skuespillere og statister og har stillet rekvisitter, pynt og udsmykning til rådighed.

”Vi synes det er rigtig spændende, at filmoptagelserne foregår i vores lokalområde. Ikke bare har Copenhagen Bombay valgt at lave en Halloween-film, men at dele af den rent faktisk bliver filmet i Danmarks Halloween-by nummer et er jo ret specielt. Vi har samlet kostumer og uhyggeligheder sammen igennem 20 år til glæde for deltagerne i vores årlige event, og det er en stor fornøjelse nu også at kunne låne vores rekvisitter ud, så flere kan få glæde af dem. Måske vil trofaste Halloweendeltagere endda kunne genkende visse elementer, når filmen ruller over skærmen til efteråret? Vi fra udvalget er i hvert fald meget spændte på at se resultatet,”, siger Bettina Steen Brix, næstformand i ’Halloween i Måløv’.

Filmens producer, Sarita Christensen, er da også både glad og taknemmelig for, at ’Halloween i Måløv’ har været så positive og hjælpsomme i forbindelse med filmprojektet.

Stor velvilje

”Vi har oplevet en enorm velvilje fra de lokale Halloween-entusiaster, som både har hjulpet os med kostumer, rekvisitter og med at finde de mange statister til filmen,” siger Sarita Christensen og fortsætter:

”Det er superfedt at møde nogle mennesker, der ligesom os hos Copenhagen Bombay bare er helt vilde med Halloween og som gerne vil dyrke fænomenet og gå all-in. Det vidner også om, at der er et publikum til vores film, og det glæder mig, at de ser frem til at kunne sætte sig til rette i biografsæderne og opleve spændingen, uhyggen og de små gys”.

Optagelserne til filmen, som i løbet af ugen har fundet sted på Uldborgvej i Måløv, fortsætter på forskellige lokationer rundt omkring i Københavnsområdet frem til den 21. maj.

Børn og barnlige sjæle med hang til gys og gru kan allerede nu se frem til efteråret 2021.

Filmen, som har titlen ”Forsvundet til Halloween”, forventes at have præmiere op til skolernes efterårsferie og vil blive vist i de danske biografer landet over.