Tak for affaldsindsatsen

Debat Kære alle jer som samlede skrald i vores kommune i dag på store affaldsdag og tak til jer som gjorde det inden og jer som trofast gør det hele året.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Jeres indsats er uvurderlig og den gør så meget godt for os allesammen. Vi er helt sikkert mange flere i år og jeg er sikker på at vi har samlet mere end tidligere. Nu må vi se, når der bliver vejet og vurderet.

Det er rigtigt at vores kommune ikke ser ud som vi gerne vil have den skal se ud, men det vi nu har gjort sammen batter virkelig, jeg har været rundt i kommunen og det er dejligt at I har været så ihærdige i alle kroge.

Min drøm er nu at det holder rigtig længe.

Alligevel har jeg lagt et ønske til budgettet for 2022. Mit ønske er at vi får fordoblet indsatsen i forhold til indsamling af henkastet affald.

Uanset om teknik- og miljøudvalget får tilført pengene eller om vi selv må finde dem ved at omprioritere, så vil både jeg og socialdemokraterne have indsatsen fordoblet.

Det gavner ikke nogen af os at bo i en kommune med så meget henkastet affald.

Endnu en gang kæmpe tak og stor respekt.

En stor pose hilsner sendes med snapper.