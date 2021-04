Svar om naturen

Debat Kære Hella Tiedemann.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

Jeg kritiserer ikke forvaltningen i mit debat indlæg i Ballerup Bladet.

Udelukkende Hella Hardø

Tiedemanns udtalelse om, at vi ligger lunt i svinget og at naturen er gået frem. Der næppe forvaltningen, der har skrevet noget så politisk.

Husk på, at grunden til at vi har fået lidt flere point i undersøgelsen er, at de penge Enhedslisten fik med i budget 2019 bruges på at kortlægge naturen og derfor får vi registreret natur, der allerede var i kommunen. Naturen har ikke fået det bedre, tværtimod, for bynaturen er reduceret. Naturen har fået færre point i Ballerup Kommune og vi har gjort alt alt for lidt for naturen.

Et godt eksempel er at bysøerne nu er oprenset for et par millioner, tænk hvis vi lige havde ventet til vi havde fået kortlægningen af søerne og potentialerne for hvordan naturen kan udvikle sig i søerne, så havde vi kunnet løfte naturværdien i vores bynatur, for netop vand er et af de væsentlige parametre, når bynatur genoprettes i samspil med dødt ved, urter, buske mm.

Nu har vi kun fået en oprensning. Og når det er niveauet, hvor naturen konsekvent kommer sidst, ja så får vi ikke mere natur.