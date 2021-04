Stor ros til vaccinecentret

Debat Jeg har kun positivt at fortælle om vaccinecentret på Baltorpvej.

Af Per Mortensen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Og det er også, hvad jeg har hørt fra ældre familiemedlemmer og folk, som jeg kender.

Min egen oplevelse er som ledsager til min hustru, som er blevet vaccineret færdig.

Begge gange blev vi mødt af hjælpsomt og positivt personale.

Min kone, der er iltbruger, blev begge gange straks tilbudt en stol, og det gjorde andre også, der havde behov for det.

Hele vejen igennem var der fagligt og personligt overskud fra personalet. Den sundhedsfaglige person, der skulle give vaccinen, brugte tid til at forklare min kone om bivirkninger, og hvordan vi skulle forholde os til det, hvis det forekom. Bagefter kommer man ud og sidder i stole, der hele tiden bliver sprittet af. Her får man lige pusten, og mærker efter om vaccinen har medført en negativ reaktion. Til sidst står der personale og guider folk ud med et smil, så man kommer ud af rette udgang.

Sådan tror jeg, at de fleste har oplevet at blive vaccineret.

Så tak for indsatsen både på vaccinecentret og alle teststederne. I gør det godt