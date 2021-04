Skovlunde misser oprykning

Skovlundes håndbolddamer går på grund af corona glip af muligheden for oprykning og må nu begynde jagten på en topplacering i den nye sæson. Foto: privatfoto

Håndbold Skovlundes dameseniorhold i håndbold har spillet forrygende i de kampe, der blev spillet i efteråret 2020, og indtog andenpladsen i serien og ville dermed kunne spille sig mod en plads i kvalifikationsrækken, der er den højeste række i håndbold Region Øst

Af redaktionen

.Desværre har Covid-19 betydet, at turneringen er blevet aflyst, og alle fastholder den stilling, de havde spillet sig til ved udgangen af sæsonen 2019-2020. Dermed er det gode arbejde reelt spildt og chancen for oprykning er misset i denne omgang.

Træningen er nu startet for at komme helt i form til den turnering, der forventes at starte til september.