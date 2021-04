Skal motorvejen forlænges?

Debat Politikerne Sophie Løhde, Karsten Søndergaard og Hans Andersen ( alle fra V) vil for enhver pris have mere motorvej, men burde de ikke starte med at læse, hvad trafikeksperterne skriver om emnet for eksempel i Ingeniøren 5. marts 2021:

Af Grethe Heurlin, Solbærvangen 61, Smørum