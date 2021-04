Positiv udvikling i deltidsbeskæftigelse

Debat Når vi taler om beskæftigelse tænker vi ofte fuldtidsbeskæftigelse, men det er ikke alle borgere, der har forudsætningerne for at påtage sig et fuldtidsjob.

Af Musa Kekec (A), Formand for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

En del virksomheder har faktisk også brug for borgere, der kan bidrage i 20, 10 og sågar 5 timer på ugentligt basis. Vi har alle brug for at være en del af et fællesskab og disse deltidsjob har givet mange af vores borgere muligheden for at medvirke og bidrage. Lige pt. har vi knap 700 borgere ansat i et fleksjob, hvilket er en stigning på 50 borgere på et år og knap 120 borgere på to år.

Baggrunden for denne positive udvikling er, at arbejdsgiverne har fået en bedre forståelse for muligheden herunder support og sparring. Derudover har Jobcenter Ballerup optimeret processen for at borgere i praktik, der har mulighed for fastansættelse, hurtigere kommer på rehabiliteringsteamet og får bevilliget et fleksjob.

Al ovennævnte kombineret med prioritering af området har skabt et stærkt fundament for succes.

Vi er langtfra færdige, da der stadig er meget mere at optimere i vores samarbejde med virksomhederne samt interne arbejdsgange.

Hvis du, som borger eller virksomhed, er nysgerrig på at vide mere herom er du altid velkommen til at tage fat i Jobcenter Ballerup eller undertegnede.