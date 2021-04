Nyt tyrkisk kulturhus klar til åbning

Det nye tyrkiske kulturhus og moske har sået færdig i et stykke tid, men på grund af corona-nedlukningen er der stadig ingen fysisk aktivitet. Foto: privatfoto

Åbning Tyrkisk Kulturforening i Ballerup begyndte i efteråret 2019 opførelsen af et nyt kulturhus ved Bispevangen og Vestbuen. Kulturhuset er klar til brug, men på grund af corona er åbningen udsat.

Af Anja Berth

Manglende plads og for få lokaler var årsagen til, at Tyrkisk Kulturforening for nogle år siden solgte kulturhuset på Jonstrupvej og købte en ny grund på hjørnet af Vestbuen og Bispevangen.

I efteråret 2019 blev byggeriet af det nye kulturhus påbegyndt, og nu er bygningen endelig færdig – dog står huset fortsat uden besøgende. Corona-situationen har forsinket projektet og dermed mangler der også en formel tilladelse fra kommunen, før huset kan tages i brug.

Det fortæller næstformand i Tyrkisk Kulturforening, Ahmet Karakoc.

Manglede plads

”Vi flyttede fra Jonstrupvej, fordi lokalerne var for små og nedslidte. Vi har medlemmer i alle aldersgrupper både børn, teenagere, voksne og pensionister. De seneste år er interessen for vores forening vokset, og vi har fået behov for større lokaler til både fitness og yoga, men også til lektiehjælp til unge i området. Med det nye kulturhus får vi plads til alle og alle vores aktiviteter,” siger Ahmet Karakoc.

Kulturhuset er på i alt 1000 etagemeter – 680 til foreningens faglige og sociale aktiviteter og en bedesal på 320 kvadratmeter til religiøse formål såsom fredagsbøn.

Åbent for alle

Kulturhuset er åbent for alle, også naboerne.

”Der er seniorboliger lige ved siden af, og vi håber meget, at de lokale naboer vil besøge os, og samtidig deltage i vores sociale og kulturelle aktiviteter. Alle er velkomne, også til et spil billard, bordfodbold eller bordtennis.” siger Ahmet Karakoc.

Huset var oprindelig planlagt til at stå færdigt 1. april 2020, men på grund af corona blev byggeriet udsat af flere omgange. Men nu har kulturhuset været klar til brug i flere måneder – og foreningen afventer blot en genåbning og de sidste godkendelser fra Ballerup Kommune.

”Vi har ligesom andre foreninger været lukket ned, så vi glæder os meget til, at tingene bliver normale igen. Vi har afholdt virtuelle aktiviteter og lektiehjælp, men fredagsbønnen er ét ritual man udøver i fællesskab, ligesom søndagsgudstjeneste i kirken, så det har vi heller ikke afholdt i lang tid,” siger Ahmet Karakoc.

Grunden på Jontrupvej, hvor det gamle kulturhus lå, er solgt til Ejendomsselskabet Glosemosevej ApS. En af ejerne af selskabet, David Søndergaard, er samtidig nabo til grunden. Han vil dog ikke udtale sig om, hvad planerne for grunden er.

”Vi er i dialog med kommunen, men mere kan jeg ikke sige,” forklarer David Søndergaard.