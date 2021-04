Nyt borgerråd i Ballerup

Debat Mangfoldighed styrker Ballerups rumlighed og skaber nye muligheder. Et mangfoldighedsråd vil være på sin plads for både Ballerup kommune og borgerne.

Af Mustafa Deveci (B), Kandidat for Radikale Venstre til KV 21

For en del år siden valgte kommunalbestyrelsen i Ballerup kommune at nedlægge integrationsrådet, hvilket betød, at andre kulturforeninger skulle overtage Integrationsrådets arbejde. Idéen er slået fejl og i dag er Integrationsrådet en mangelvare i kommunen.

Vi vil skabe et Borgerråd, der skal lytte til alle typer af borgere i kommunen, uanset baggrund, så politikerne får fornemmelse af flere menneskers synspunkter. Det skal ikke kun handle om integration af indvandrere, men om at lytte til ældre, hjemløse, unge, handicappe og arbejdsløse.

Ballerup kan, med fokus på et Borgerråd, skabe muligheder for at inddrage forskellige borgere i demokratiet, både i forhold til køn, alder, religion, etnisk oprindelse, seksualitet og uddannelse, erhvervserfaring, interesser osv. Det er vigtigt, at vi anerkender den grundlæggende værdi i disse forskelle og skaber muligheder for at høre alle borgere.

Vi i Radikale Venstre foreslår, at vi nedsætter et Borgerråd, som kan udvikle og sikre den demokratiske dialog med borgerne, uanset tilhørerforhold.

Med borgerråd, vil flere blive hørt, udvalget vil være med til at styrke Ballerup.