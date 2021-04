Ny aftale for lærerne i Ballerup på plads

Hvis eleverne får mulighed for at møde ind på skoleren i Ballerup efter sommerferien, så har lærerne fået en ny aftale tre år frem. Foto: Arkivfoto

Aftale En ny tre-årig aftale er faldet på plads mellem Ballerup Lærerforening og Ballerup Kommune. Den giver blandt andet bedre plads til forberedelse.

Af Anja Berth

Når elever og lærere begynder i skolen efter sommerferien, er det med nye arbejdsforhold for lærerne.

Den nye lokalaftale, der netop er indgået mellem Ballerup Lærerforening på den ene side og Ballerup Kommune som arbejdsgiver på den anden side, betyder blandt andet, at lærerne højest skal undervise i 25 timer om ugerne og dermed har bedre rammer til forberedelse og øvrigt arbejde, der ikke foregår i selve klasselokalet.

I den nye lokalaftale, der altså kun gælder for lærere ansat i Ballerup Kommune, er der særligt fokus på tid til forberedelse samt samarbejde med. Og så er det målet med aftalen at sikre de bedste rammer for lærernes arbejdstid, så de kan levere høj kvalitet til eleverne på Ballerups skoler.

”Folkeskolerne i Ballerup har i mange år leveret et højt og solidt fagligt niveau. Den nye aftale understøtter endnu engang denne udvikling. Med fokus på gode arbejdsvilkår vil vi skabe de bedst mulige rammer omkring lærernes kerneydelse – undervisning, så vi fortsat kan levere en undervisning af høj kvalitet, som i sidste ende skal være med til, at eleverne oplever en spændende og alsidig skoledag med en positiv faglig udvikling,” siger skolechef i Ballerup Kommune Per Kensø i en pressemeddelelse.

Bedre mulighed for samarbejde

Formanden for Ballerup Lærerforening, Kasper Mortensen, er også glad for aftalen.

Et velfungerende og forpligtende samarbejde og en god dialog mellem ledelsen, de tillidsvalgte og lærerkollegiet, er afgørende for skolens faglige, pædagogiske udvikling og medarbejdernes oplevelse af at være involveret, og dét er der lagt op til i denne aftale,” siger Kasper Mortensen i en pressemeddelelse. Den nye lokalaftale træder i kraft den 1. august 2021 og løber frem til 31. juli 2024.