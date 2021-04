Nu kan man igen dumpe ind hos headspace

Ungerådgivningen headspace har i lang tid været lukket ned og haft begrænsede kontaktmuligheder. Men efter påske er der igen mulighed for at kigge indenfor, uden forudgående aftale. Foto: privatfoto

Rådgivning Efter lang tids nedlukning og begrænset adgang kan man nu igen komme direkte ind fra gaden til en snak i den frivillige forening Headspace. Mange har netop nu brug for en snak oven på et turbulent og usikkert år.

Af Ulrich Wolf

Headspace Ballerup, har nu i en længere periode haft åben for samtaler over video, og i deres lokaler på Linde Alle 7, ved forudbestilt samtale.

Men her efter påske, slår de nu dørene helt op, så de unge igen kan komme direkte ind fra gaden og få nogen at tale med, om lige det de har brug for. Frivillige og ansatte vil sidde klar til at tage imod i rådgivningen, og det er som altid helt gratis.

Under nedlukningen har headspace mødt et stigende antal unge på deres chatrådgivning, som har givet udtryk for stærk mistrivsel. Det være sig ensomhed, angst, selvskade og selvmordstanker og generelt bare unge der synes hverdagen er svær i øjeblikket. Derfor er de i headspace nu rigtig glade for, igen at kunne åbne på fuld blus, så de unge har et sted de kan komme hen, og blive lyttet til og rummet med lige det de går med.

Usikker hverdag

”Vi har savnet vores normale hverdag, med huset fuld af søde frivillige, og vi ved at der er behov for os derude, så vi håber at budskabet når frem til dem der har brug os. Vi er her og vi har åbent på normal vis nu. De unge kan komme ind fra gaden, eller bestille en tid på forhånd. Det er helt gratis, og de kan være anonyme. Vi lytter til, hvad de har på hjertet, og man kan ikke gå forkert, og vil gøre vores bedste for, at dem vi møder i vores rådgivning, vil gå lidt lettere om hjertet på vej hjem fra headspace,” siger Lærke Andersen, ungerådgiver i headspace Ballerup.

Hun fortsætter:

”Vi ved, at der lige nu, er rigtig mange børn og unge som er udfordret i deres hverdag, hvilket kan sætte sig på det mentale helbred. Hverdagen har for mange været vendt helt på hovedet i et år, og vi har levet i en uforudsigelig og usikker hverdag, som kan påvirke det enkelte menneske på den ene eller anden måde. Generelt bare et håb om at passe på hinanden, spørge ind til hinanden og være der for dem, som giver udtryk for ikke at have det godt. Nogle gange kan et kram og et par ord være nok, andre gange har man måske brug for nogen at tale med, som står udenfor situationen,” siger Lærke Andersen.

Let at komme til

Det er let at komme til at få en samtale i headspace.

Man kan enten komme forbi i åbningstiden tirsdag – torsdag fra klokken 12-18. Eller ringe på 2597 2009 eller sende en sms til 1403 og starte teksten med hs ballerup, så bliver der booket en tid.

”Man er også meget velkommen til bare lige at komme forbi og få en rundvisning og høre lidt om hvem vi er, så man kan mærke om det kunne være noget for en. Det er helt uforpligtende, og man kan benytte headspace, så mange gange man nu har brug for,” Marie, ungerådgiver i headspace Ballerup.