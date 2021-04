A one year old child playing in his room

Nu kan man få penge for at passe sit barn

Det kan give en kontant bonus at blive hjemme en ekstra periode og passe sig eget barn. Det er resultatet af en vedtaget borgerforslag. . Foto: Colourbox

Pasning Nu kan man forlænge sin barselsorlov og endda tjene penge. Det skyldes et borgerforslag, som netop er politisk besluttet.

Af Anja Berth

Drømmer du om blive hjemme og passe dit eget barn, så er der godt nyt.

Forældre til børn op til et halvt år kan passe eget barn i eget hjem i op til et halvt år. Ikke nok med at man sparer en vuggestue- eller dagplejeplads, man kan tilmed tjene penge på det.

Et borgerforslag stillet af en mor i Ballerup har fået de nødvendige 450 støttestemmer og er blevet behandlet i kommunalbestyrelsen, der har sendt forslaget videre til det relevante udvalg, nemlig Børne- og Skoleudvalget. Og udvalget har netop besluttet at genindføre tilskuddet til pasning af eget barn. Sagt på godt dansk, kan man altså få penge af kommunen, hvis man vælger at passe sit eget barn hjemme i stedet for at sende det i institution.

”Det er et meget spændende forslag, som vi har drøftet længe i udvalget. Der har været mange diskussioner undervejes, og vi har haft mange overvejelser, da det er vigtigt for os at sikre børnene får en god start og bliver sikret i god udvikling, men vi er kommet frem til at det er et godt forslag, som vi gerne vil prøve det,” siger formand for børne- og skoleudvalget i Ballerup Kommune Peter Als (A).

Specifikke krav

For at blive godkendt til at passe sit eget barn og få penge samtidig, kræver det at man kan tilstrækkeligt dansk til at sikre sit barns sproglige udvikling, og at man ikke er på overførselsindkomst eller har anden indtægt.

Man kan tjene op til 7.000 kroner om måneden for at passe sit barn. Dermed kan man forlænge barselsperioden, som for de fleste er på maksimum et år.

Risikerer man ikke at fastholde et eventuelt gammeldags kønsrollemønster med manden der går på arbejde og kvinden, der går hjemme – alt andet lige er det vel kvinden, der vel benytte sig af muligheden?

”Det ved vi jo ikke, men det er da bestemt også noget, vi har drøftet. Vi har været rundt om alle emner, og der er også flere i udvalget, der har flyttet sig undervejs. Men vi synes det er en god ide at prøve, og når jeg går med på det er det fordi det kan være en god måde at forlænge sin barselsperiode på,” siger Peter Als.

Ønske om rolig start

Borgerforslaget er stillet af Maria Lysholt Salge og lyder som følger:

’Jeg ønsker, at der igen kommer tilskud til pasning af eget barn hjemme. Dette er et ønske fra flere forældre og nytilkomne i kommunen, som ikke ønsker at få deres barn passet ude, imens de er små. Det vil også tage noget af det pres, som de oplever i institutionerne. Der vil være flere hænder til de børn, som går i institutionerne. Der er flere kommuner, som er begyndt at indføre tilskuddet igen, og det vil give os forældre en chance for, at vurdere hvilken start på livets, som vi mener er bedst.”

Ballerup Kommune har tidligere haft tilskud til pasning af egne børn, men det blev afskaffet i 2010. Det vil koste kommunen en merudgift at genindføre ordningen, da de borgere, der i forvejen passer deres børn hjemme til de er halvandet år gamle, med den nye ordning skal betales for det.

Men kommunens bruttoudgift til en institutionsplads er stort set den samme som den kommende lønudgift. Det vurderes at der lige nu er cirka 70 børn mellem eet og to år, som ikke er indmeldt i en institution.

Flere institutioner

I takt med at der flytter flere og flere borgere til Ballerup, lægger det pres på institutionerne, som nogle steder i blandt andet Måløv er overfyldte.

Flere forældre har kontaktet Ballerup Bladet for at høre, om vi vil spørge kommunen, om de har tænkt på at bygge flere institutioner. ”Det er bestemt noget, vi er meget opmærksomme på. Det er jo dejligt, at folk vælger at flytte til Ballerup og vi skal sikre gode pasningsmuligheder. Lige nu er vi ved at planlægge nye institutioner i Skovlunde og Hedegården og vi har løbende øje på, om nogle institutioner er overbelagte, som det er lige nu,” siger Peter Als.